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"Bu da gelir bu da geçer" türkülü kliple "evde kal" çağrısı - SİVAS
6 saat önce
Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evde kalmasını öneren video klip hazırladı.
Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evde kalmasını öneren video klip hazırladı.
"Bu da gelir, bu da geçer" türküsü eşliğinde hazırlanan klipte şehrin ana caddelerinin boş görüntülerine yer verildi.
Video, valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Bu da gelir bu da geçer, Yine parklarda kırlarda çocuk sesleri, Yine İstasyon Caddesi'nde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleri de hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle" denildi.
Klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:47 Kaynak: AA
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