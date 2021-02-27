Bu da güneş enerjili çeşme - Son Dakika

Bu da güneş enerjili çeşme
27.02.2021 10:52
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy köyünde köy halkı imece usulü güneş enerjisi sistemi kurup, yer altından dalgıç pompa ile su çıkartıp çeşme yaptı.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy köyünde köy halkı imece usulü güneş enerjisi sistemi kurup, yer altından dalgıç pompa ile su çıkartıp çeşme yaptı.
Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Köy halkımızın yaptığı çalışma ile güneş panellerinden elektrik üretip, üretilen elektrikle çıkarılan su çeşme de toplanarak, hem içme suyu hem de hayvanların su ihtiyacında kullanılıyor. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaptıkları bu projenin başka köylerimize de örnek olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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