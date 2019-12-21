Bu da 'Hamsili Suşi' - Son Dakika
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Bu da 'Hamsili Suşi'

6 saat önce

Rize'de bu yıl 5.'si düzenlenen Hamsi Festivali'nde en büyük ilgiyi Hamsili Suşi gördü.

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Rize'de bu yıl 5.'si düzenlenen Hamsi Festivali'nde en büyük ilgiyi Hamsili Suşi gördü. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 2,5 ton hamsi tüketildi.


Rize sahilinde düzenlen etkinlikte önceden ayıklanmış hamsiler tel ızgaralara yerleştirilerek mangallar yakıldı. Hafifçe kızaran hamsilerin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pişen hamsiler çeyrek ekmeklerin içerisine doldurularak yanında helva ile vatandaşlara ikram edildi. Hamsi dolu ekmeğini yiyen bazı vatandaşlar defalarca sıraya girdi.


Yosun ve çiğ balık yerine...


2,5 ton hamsinin tüketildiği festivalde en çok ilgiyi Hamsili Suşi gördü. Ekrem Orhon Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi tarafından açılan stantta hamsi kullanılarak yapılan yemekler sergilendi. En çok dikkat çeken ise çiğ balıktan yapılan bir Japon yemeği olan Suşi oldu. Çiğ balık ve yosun yerine pişmiş hamsi ve kara lahanadan 'Hamsili Suşi' yapan Ekrem Orhon Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Dilara Türüt, "Daha önce okulda öğretmenlerimizle denemiştik. Bugün Rizeliler'e tanıtmak için lahana yaprağına sarılmış suşi yapacağız. İnşallah beğenirler. Pişmiş hamsiden yapacağız, sağlık açısından çiğ hamsiden yapmıyoruz. Tamamen suşi gibi aynı tatta olamasa da iyi bir deneme ile başaracağımıza inanıyorum" dedi.


İlk çeyrek ekmeğini yedikten sonra yeniden sıraya giren, festivali çok beğendiğini ve 5 çeyrek ekmek yeme gibi bir amacı olduğunu dile getiren Alişan Erkan isimli Rizeli ise "Festival 10 numara, hamside güzel. Zar zor bir tane alıp yedim, sıra gelmiyor. Şimdi ikinciyi alacağım, 3, 4, 5 diye gideceğim. Valla hamsinin kilosu pahalı, para bulup alamıyoruz, bulduk beleşi yiyeceğiz. Abartısız 1 kilo yerim, 2 kilo da olabilir, 3'ü de denerim yani, dün akşamdan beri yemek yemiyorum, bu güne sakladım kendimi" ifadelerini kullandı. - RİZE

Meslek Lisesi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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