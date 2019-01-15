Bu da İkameti Köye Taşıma Kuyruğu

Bu da ikameti köye taşıma kuyruğu Sabah 05.00'ten itibaren sıraya giriyorlar Kahramanmaraş'ta nüfus müdürlüğü önünde muhtarlık seçimleri dolayısıyla ikamet adresi değiştirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde...

Bu da ikameti köye taşıma kuyruğu

Sabah 05.00'ten itibaren sıraya giriyorlar

Kahramanmaraş'ta nüfus müdürlüğü önünde muhtarlık seçimleri dolayısıyla ikamet adresi değiştirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde muhtarlık seçimleri dolayısıyla ikamet adresi değiştirmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesinde, oylarını şehir merkezinden köye taşımak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde nüfus müdürlüğünde sıraya girdi. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı kuyruk için polis ekipleri önlem aldı.

4 Ocak'ta başlayan ikametgah değişikliği, 17 Ocak'ta sona erecek. Yaklaşık 10 gündür Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde oluşan uzun kuyrukta meydana gelen sıra kavgaları sonrası polis ekipleri de bariyer kurarak önlem aldı. Yağışlı havaya rağmen nüfus müdürlüğü açılmadan kapı önünde sıraya giren vatandaşlar, ikamet adresini değiştirmek için bekliyor.

Sırada bekleyen Ali Özen, burada vatandaşların mahalleden mahalleye muhtarlık seçimi için gayrı resmi taşındığını iddia etti. Özen, "Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor ve gereken önlem ne ise alınması gerekiyor. Burada zaman zaman da sıra için kavgalar çıkıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta oyu çıkmadığı için oyunu köye taşıdığını söyleyen İsa Yalçın ise, "Şehirden köye oylar yazılıyor. Bu da büyük bir soruna yol açıyor. Şehirden köylere oyların yazılmamasını büyüklerimizden istiyoruz" dedi.

Muhtar adaylığı ve oy için sırada bulunduğunu belirten Feramuz Korkmaz da, "Buradakilerin hepsi şehirden köye oy yazdırıyorlar. Adres değişikliği yapıyorlar" ifadesini kullandı.

İsmail Beşen ise bu kalabalığa bir çözüm bulunması gerektiğini, bir haftadan beri burada sıra beklediğini belirtti.

Mustafa Ağarlar da oy taşımak için geldiğini ancak kalabalıktan dolayı işlem yaptıramadığını ifade ederek, "Kavga oluyor. Bir haftadır burada sıra bekliyorum. Akşam burada nöbetçi olarak bekleyen arkadaşlarımız oluyor. Biz sabah 5'te geldik. Gece burada yatarak bekleyen arkadaşlarımız var" diye konuştu.

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