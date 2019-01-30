Son Dakika Haberleri: Bu da İntiharkolik Adam...işsizliği Bahane Etti, 8. Kez İntihar Girişiminde Bulundu

Bu da İntiharkolik Adam...işsizliği Bahane Etti, 8. Kez İntihar Girişiminde Bulundu

52 dakika önce

Bu da intiharkolik adam...İşsizliği bahane etti, 8. kez intihar girişiminde bulundu Adana'da daha öncede, işsizliği, eşinin kendisini terk etmesini ve çocuklarına doğum günü hediyesi alamamayı bahane ederek 7 kez intihar girişiminde bulunan şahıs bu kez yine işsizliği bahane ederek inşaata...

Bu da intiharkolik adam...İşsizliği bahane etti, 8. kez intihar girişiminde bulundu
Adana'da daha öncede, işsizliği, eşinin kendisini terk etmesini ve çocuklarına doğum günü hediyesi alamamayı bahane ederek 7 kez intihar girişiminde bulunan şahıs bu kez yine işsizliği bahane ederek inşaata çıkıp intihar girişiminde bulundu
İnşaatın yan tarafında bulunan iş yerinde çalışan genç kızlar da bu anları görmek için işlerini bırakıp olay yerine geldi

ADANA - Adana'da daha önce işsizliği, eşinin kendisini terk etmesini ve çocuklarına doğum günü hediyesi alamamayı bahane ederek 7 kez intihar girişiminde bulunan şahıs bu kez de yine işsizliği bahane ederek inşaata çıkıp intihar girişiminde bulundu.
Olay merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir kişinin 12 katlı inşaatın damına çıkıp kendini sarkıttığını görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatın damına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu arada meraklı vatandaşlarda intihar girişiminde bulunan şüpheliyi görüntülemek için birbiriyle yarıştı. İnşaatın yan tarafında bulunan iş yerinde çalışan genç kızlar da bu anları görmek için işlerini bırakıp olay yerine geldi.
Polis ise şahsı inşaatı ikna etmek için yaklaşık 20 dakika çaba gösterdi. Bir süre sonra şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
Tanıdık çıktı
Bu arada intihar girişiminde bulunan şahsın daha öncede eşinin terk etmesini, işsizliği ve çocuklarına doğum günü hediye alamamayı bahane ederek tam 7 kez intihar girişiminde bulunan Şevki Yıldız olduğu ortaya çıktı. Yıldız bu kez de işsiz olduğunu bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu, iş bulamadığını ne iş olursa yapabileceğini söyledi. 8. kez intihar girişiminde bulunan Yıldız'a çocuklarına doğum günü hediyesi alamadığı için intihar girişiminde bulunduktan sonra vali sahip çıkmış çocuklarına hediye almıştı. Yıldız, polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • EKMEKDAVASI: Çocuktum büyüdüm yetişkin insan oldum o inşaat halen bu durumda . Vatandaşada üzüldüm geçmiş olsun. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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