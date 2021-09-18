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Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar - Son Dakika

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

18.09.2021 10:23

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar 44 yıldır bunları biriktiriyor, görenler geçmişe gidiyor Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde berber dükkanında bulunan mini müzede 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor.

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

44 yıldır bunları biriktiriyor, görenler geçmişe gidiyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde berber dükkanında bulunan mini müzede 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor. Bu berbere gelenler tıraş olmanın yanı sıra nostaljiyi yaşıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde erkek berberliği yapan 55 yaşındaki Ayhan Demirağ, mesleğe olan ilgisi sebebiyle 44 yıldır berberlik malzemeleri biriktiriyor. Mesleğe çırak olarak ilk başladığı 11 yaşından beridir, nerede eski bir tıraş malzemesi görse gerekirse parasını verip aldığını belirten 55 yaşındaki Demirağ, bir süre sonra dükkanının bir vitrininden mini bir müze yaparak topladığı malzemeleri orada sergilemeye başladı. Berberin mini müzesinde 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor. Berbere gelen vatandaşlar ise tıraş olmanın yanı sıra müzeye de bakarak, geçmişe gidiyor.

Mesleğe olan ilgisi ona jilet müzesi yaptırdı

Tıraş olmaya gelen bazı vatandaşların gözü bu jiletlere çarptığında gençliğini hatırladıklarını dile getiren Ayhan Demirağ, "1977'den beridir bu meslekteyim. Jiletim icabı da jilet, ustura, ustura bileme kayışı gibi malzemeleri biriktirdim. ve bunları dükkanımda sergiliyorum. Mesleğe başladığımdan beridir biriktiriyorum. Mesleğe olan ilgimden dolayı bir süre sonra bunları biriktiremeye başladım. Jiletlerimizden 100 yıllık olanda var, 80-50 yıllık olanda var. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Meraklısı veya o dönemi yaşayanlar gelip uzun uzun bakıyor. Güzel olmuş diyende var. Farklı olmuş diyende var. İşte diyor ki bu benim zamanımda kullanılan jiletmiş. Mesela gelip bakıyorlar biz ilk tıraşımızı, ilk sakalımızı şu jiletle olduk diyende çıkıyor. Geçiyor karşısında uzun uzun seyrediyor. Sağdan soldan topladığım jiletlerde var. Kendim görüp aldığımda var. Adam mesela eskimiştir dükkanına koymuştur. Oradan parayla temin ettiklerimde olmuştur" dedi.

Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar
Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Tekirdağ, Berber, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar - Son Dakika


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