Bu da Kaçan Yıl Başı Hindisi
1 saat önce
Çanakkale'de sahibinin elinden kaçan yıl başı hindisi görenleri güldürdü.
Çanakkale
'de sahibinin elinden kaçan yıl başı hindisi görenleri güldürdü.
Merkeze bağlı Kepez
beldesinde müstakil bir evin bahçesinden kaçan hindi, Atatürk Caddesi
'ndeki ana yol kenarında araç ve yayaların geçişlerini izledi. Bu anları gören bir vatandaş hindinin o anlarını cep telefonuyla kaydetti. Öte yandan karşıdan karşıya geçen bazı yayaların hindinin yola çıkmaması için yaptıkları hareketler görenleri güldürdü. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: İHA
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