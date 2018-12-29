Son Dakika Haberleri: Bu da Kaçan Yıl Başı Hindisi

Bu da Kaçan Yıl Başı Hindisi

1 saat önce

Çanakkale'de sahibinin elinden kaçan yıl başı hindisi görenleri güldürdü.

Bu da Kaçan Yıl Başı Hindisi, System.String[]
Çanakkale'de sahibinin elinden kaçan yıl başı hindisi görenleri güldürdü.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde müstakil bir evin bahçesinden kaçan hindi, Atatürk Caddesi'ndeki ana yol kenarında araç ve yayaların geçişlerini izledi. Bu anları gören bir vatandaş hindinin o anlarını cep telefonuyla kaydetti. Öte yandan karşıdan karşıya geçen bazı yayaların hindinin yola çıkmaması için yaptıkları hareketler görenleri güldürdü. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: İHA

Kepez, Atatürk Caddesi, Çanakkale, Güncel
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