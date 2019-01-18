Son Dakika Haberleri: Bu da Kardan Doktor

Bu da Kardan Doktor

40 dakika önce

Bu da kardan doktor -Tıp Fakültesi öğrencileri sınav stresini atmak için kardan doktor yaptıTOKAT - Tokat'ta üniversite öğrencileri tarafından Tıp Fakültesi binası önüne yapılan kardan doktor dikkat çekti.

Bu da kardan doktor
-Tıp Fakültesi öğrencileri sınav stresini atmak için kardan doktor yaptı

TOKAT - Tokat'ta üniversite öğrencileri tarafından Tıp Fakültesi binası önüne yapılan kardan doktor dikkat çekti.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hayatı olumsuz yönde etkilerken karın tadını çıkaranlar doyasıya eğlendi. Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte binası girişine kardan doktor yaptı. Tıp Fakültesi öğrencilerin yaklaşık bir saat uğraşı sonunda yapılan kardan doktorun boynuna stetoskop takıldı. Fakülteye gelenlerin dikkatini çeken kardan doktorla öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Tatil öncesinde son sınavlara girecek olan öğrenciler stres atmak için kardan doktor yaptıklarını kaydetti. Sınava gelen arkadaşlarını güzel bir sürprizle karşıladıklarını ifade eden öğrenciler kardan doktor yapmak için harcadıkları sürenin sınava olumsuz yansımaması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Tokat, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:14:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu da Kardan Doktor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]