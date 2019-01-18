Bu da Kardan Doktor
40 dakika önce
Bu da kardan doktor -Tıp Fakültesi öğrencileri sınav stresini atmak için kardan doktor yaptıTOKAT - Tokat'ta üniversite öğrencileri tarafından Tıp Fakültesi binası önüne yapılan kardan doktor dikkat çekti.
Bu da kardan doktor
-Tıp Fakültesi öğrencileri sınav stresini atmak için kardan doktor yaptı
TOKAT - Tokat
'ta üniversite öğrencileri tarafından Tıp Fakültesi binası önüne yapılan kardan doktor dikkat çekti.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hayatı olumsuz yönde etkilerken karın tadını çıkaranlar doyasıya eğlendi. Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte binası girişine kardan doktor yaptı. Tıp Fakültesi öğrencilerin yaklaşık bir saat uğraşı sonunda yapılan kardan doktorun boynuna stetoskop takıldı. Fakülteye gelenlerin dikkatini çeken kardan doktorla öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Tatil öncesinde son sınavlara girecek olan öğrenciler stres atmak için kardan doktor yaptıklarını kaydetti. Sınava gelen arkadaşlarını güzel bir sürprizle karşıladıklarını ifade eden öğrenciler kardan doktor yapmak için harcadıkları sürenin sınava olumsuz yansımaması temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:34 Kaynak: İHA
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