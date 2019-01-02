Bu da Kardan Ev

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 çocuk 'kar evi' yaptıHalitpaşa Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14), evlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde ve 3 metrekare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 çocuk 'kar evi' yaptı



Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14), evlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde ve 3 metrekare genişliğinde igloo (kar evi) yaptılar. Yaklaşık 5 saate yaptıkları kar evinde içine girip çay keyfi yapan kafadarlar bağlama ve ney de çaldı.



Umutcan Kul, hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, "Benin bu işlere elim çok yatkın. Çok güzel resim yapıyorum. Derslerim çok iyi hep takdir alıyorum. Büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum." dedi.



(İHA)

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