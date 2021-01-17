Bu da kardan fil - Son Dakika

Bu da kardan fil

17.01.2021 14:38

Bu da kardan fil Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen Fatih Dinler adlı vatandaş kardan fil yaptı.

Bu da kardan fil

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen Fatih Dinler adlı vatandaş kardan fil yaptı.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Fatih Dinler adlı vatandaş, bahçesinde biriken karları 1 gün içinde file dönüştürdü. Kardan yapılan filin üstüne halı ve meyve kasalarını bırakarak şehit veren Dinler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Karları file dönüştüren Fatih Dinler, amcasının çocuklarıyla birlikte karla oynamaya karar verdiklerini belirterek, "Bu esnada amcamın çocuklarıyla birlikte kardan fil yapmaya karar verdik. Bahçemizde biriken karla bir gün içinde fil yaptık. Buradan geçen vatandaşların da ilgisini çekti ve gelip fotoğraf çektiriyorlar. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız" dedi.

Bu da kardan fil
Bu da kardan fil
Bu da kardan fil
Bu da kardan fil

Yüksekova, Hakkari, Fatih, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu da kardan fil - Son Dakika


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