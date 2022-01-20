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Bu da kardan kobra yılanı - Son Dakika

Bu da kardan kobra yılanı

20.01.2022 22:21

Bu da kardan kobra yılanı Adıyaman'da 4 genç, yerden yüksekliği 2 metreden uzun kardan kobra yılanı yaptı.

Bu da kardan kobra yılanı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 4 genç, yerden yüksekliği 2 metreden uzun kardan kobra yılanı yaptı. Kobrayı görenler hem şaşırdı hem de fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Kar ve tipi nedeniyle bir çok olumsuzluğun yaşandığı Adıyaman'da bunu eğlenceye dönüştürenler de var. Bir çok kişi kardan adam ve kardan gelin yaparken, Adıyaman'da 4 genç kardan kobra yılan yaptı. Turgut reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerine yapılan kardan kobra yılanı büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın eseri olan kardan kobra yılanı gören kişiler birlikte fotoğraf çektirdi. Yerden yüksekliği 2 metreyi aşan kobra yılanın dişleri ve gözleri dikkatleri çekti.

Kardan kobra yılanı yapan kişilerden birisi olan Mustafa Serdar Çiftçi, ilk önce Karakuş Tepesi yapmayı planladıklarını ancak daha sonra fikir değiştirdiklerini belirterek, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda bu eseri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Kardan yılan ile fotoğraf çektiren Kadir Can Taş ise, "Genel olarak kardan adam, kardan kadın yapıyorlar ama Adıyaman için farklı bir görüntü olmuş, güzel bir görüntü olmuş" dedi.

Bu da kardan kobra yılanı
Bu da kardan kobra yılanı
Bu da kardan kobra yılanı

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Adıyaman, Yılan, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu da kardan kobra yılanı - Son Dakika


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