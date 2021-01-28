Bu da kardan mezar - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde pazarcı esnafının kardan yaptığı mezar ilgi odağı oldu. Görenleri de hayrete düşürdü.

Muratlı Çarşamba Pazarı'nda Erol Okyay Caddesi üzerinde tezgah açan pazarcı esnafından Hicabi Yavşan, karşı tezgahta patates satan pazarcı arkadaşını kızdırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kardan mezar yaparak üzerine 'Ruhuna fatiha Sinoplu Hasan" yazan Hicabi Yavşan'ın yaptığı kardan mezar, görenlere tebessüm ettirdi.

Kardan mezarın önünde dua edenlerin de olduğunu dile getiren Hicabi Yavşan, hem pazarcı arkadaşını kızdırmak, hem de vatandaşları gülümsetmek için böyle bir işe kalkıştığını ifade etti.

Vatandaşların kardan mezar önünde fotoğraf dahi çektirdiği öğrenildi.

(Müberra Çelebi/İHA)