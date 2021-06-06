Bu da keçilerin banyosu.. Keçilerin banyo yaptığı anlar sevimli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bu da keçilerin banyosu.. Keçilerin banyo yaptığı anlar sevimli görüntüler oluşturdu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, keçi peyniri projesi kapsamında, bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için getirilen 3 adet mobil keçi banyosu üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Emet ilçesinde belediye tarafından çiftçilerin ayağına kadar götürülen mobil küçükbaş hayvan banyolarında, küçükbaş hayvanlar yıkanıp ilaçlanarak hastalıklara karşı korunuyor. Parazit, kene ile mücadelenin yanı sıra hayvan sağlığı için önemli olan mobil keçi banyoları, ilaçlı su ile doldurulduktan sonra hayvanlar tek tek yıkanıyor.

Yıllardır su kenarlarında ve yayla çeşmelerinde hayvanlarını yıkayan üreticiler, mobil küçükbaş hayvan banyosunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Uygulamadan memnu olduklarını belirten üreticiler, belediye yetkililerine teşekkür etti.