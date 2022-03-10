Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler - Son Dakika
Üye Girişi

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

10.03.2022 22:31

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

SAMSUN - Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

Samsun'da etkili olan soğuk hava müzikseverlere engel olmadı. Emir Can İğrek'in bir otelde düzenlediği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi. Konsere gelen binlerce genç yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir kuyruk oluşturdu. Şarkıları dillere dolanan sanatçıyı dinleyebilmek için saatlerce sıra beklediler.

Görenlerse soğuk havada oluşan kuyruğa anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler
Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler
Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler

YORUMLAR
500
Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser

Emir Can İğrek, Samsun, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:20:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bu da konser kuyruğu... Emir Can İğrek konseri için saatlerce sıra beklediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement