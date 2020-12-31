Bu da kuruyemiş kuyruğu - Son Dakika

Bu da kuruyemiş kuyruğu

31.12.2020 23:57
Bu da kuruyemiş kuyruğu, System.String[]

Korona virüs nedeniyle bu yıl evde girilecek 2021 yılı ve 3 günlük tatil öncesi kuruyemiş mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs nedeniyle bu yıl evde girilecek 2021 yılı ve 3 günlük tatil öncesi kuruyemiş mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 500 çeşit kuruyemişi ve 100'e yakın şubesi ile yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, yeni yıl öncesi müşterilerinin akınına uğradı. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği mağazalara sınırlı sayıda müşteri alınınca yeni yıla kuruyemiş yiyerek girmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk sokağa taştı.

Pandemi dolayısıyla bu yıl hem yoğunluğu önlemek hem de sağlık için evde kalan vatandaşların ayağına hizmeti götürmek amacıyla on-line satışlara ağırlık verdiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, on-line satışa rağmen yeni yıl tatili 3 gün ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için mağazalarda ciddi yoğunluk olduğunu belirtti.

Yeni yıla saatler kala, Aydın'da sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve pazarda gözle görünür bir hareketlilik yaşandı. Kısıtlama dolayısıyla yeni yıla herkesin evde geçirecek olması özellikle kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Bu yıl yeni yıl öncesi satışların önemli bir kısmının intenetten gelen siparişler olduğunu ve tüm siparişleri kargo ile adreslerine ulaştırdıklarını belirten Nevzat Atmaca, "Pandemi sürecinde gerek vücut direncini arttırması gerekse ailelerin birlikte daha çok vakit geçirme fırsatı bulması nedeniyle kuruyemiş tüketimi daha da arttı. Yeni yıl öncesi en çok çkirdek, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerin yanında Tuğba Kuruyemiş'e özel ürünler ve Türk Kahvesi yoğun ilgi gördü" diye konuştu. - AYDIN

Bu da kuruyemiş kuyruğu
Bu da kuruyemiş kuyruğu
Bu da kuruyemiş kuyruğu
Bu da kuruyemiş kuyruğu
Bu da kuruyemiş kuyruğu

Koronavirüs, Yeni Yıl, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu da kuruyemiş kuyruğu - Son Dakika Ekonomi


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