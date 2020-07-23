Bu da maskeli kurbanlık...Maskeli dana hem güldürdü, hem mesaj verdi - Son Dakika

Bu da maskeli kurbanlık...Maskeli dana hem güldürdü, hem mesaj verdi

Kayseri'de bir besici korona virüse dikkat çekmek amacıyla kurbanlık hayvanına maske taktı

KAYSERİ - Kayseri'de bir besicinin gelen müşterilerine korona virüs farkındalığı oluşturmak için kurbanlık hayvana maske takması görenleri güldürdü.

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında da yoğunluk yaşanmaya başladı. Kocasinan Belediyesi tarafından Oymaağaç Mevkii'ne kurulan hayvan pazarında da hareketlilik yaşanıyor. 22 hayvanıyla beraber Muş'tan gelerek müşteri bekleyen 52 yaşındaki Nimet Ayın da, müşteri azlığından dert yandı.

Ayın, "Eğer kurbanlık almak isteyen var ise ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü; pazarda bu sene hayvan sayısı azdır. Şuan hayvan pazarında 50'ye yakın yer boş. O yüzden vatandaşlarımızın seri bir şekilde hayvan almalarını istiyoruz. Kurbanlık hayvan fiyatları da geçen seneye nazaran hemen hemen aynı seviyede. Aynı fiyata da sattığımız olmuştur. 22'ye yakın hayvan getirdim ve yarısından fazlasını sattım. Kurban Bayramına 1 haftadan fazla bir zaman var. Vatandaşlarda fazla gelip gitmiyor. Bence şimdiden gelip kurbanlıklarını ayırırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık danaya maske

Öte yandan, gelen müşterileri için korona virüs farkındalığı oluşturmak isteyen Ayın, ilginç bir yöntem buldu. Kurbanlık hayvanın ağzına maske takan Ayın, gelen müşterilerin de korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmasını istedi. Ayın, "Millet korona virüsten dolayı da biraz tedirgin. Hayvanlarda sağlık açısından bir sıkıntı yok. ülkemizin de bu virüsten bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Burada da kurbanlık hayvanımıza maske taktık. Buraya müşteriler geliyor. Biz de müşterilerin maskeye dikkat etmesi için bunu uygun gördük. İnşallah faydalı olur" şeklinde konuştu.