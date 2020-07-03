Bu da 'mor yufka' - Son Dakika

Bu da 'mor yufka'

İstanbul Üniversitesi'nde 12 yıllık çalışma sonucu üretilen ve başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiksten üretilen ekmekten sonra, Türkiye'de ilk kez Edirne'de mormiksten yufka da üretildi.

İstanbul Üniversitesi'nde 12 yıllık çalışma sonucu üretilen ve başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiksten üretilen ekmekten sonra, Türkiye'de ilk kez Edirne'de mormiksten yufka da üretildi.

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Edirne'de, bir kadın yufka işletmecisi tarafından ilk kez üretilen mor yufkanın, özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde yüksek risk grubundaki şeker ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı bulunan vatandaşlara bu ürünün iyi geldiği öne sürüldü.


"Bilmeyenler için şaşkınlık verici oluyor"


Edirne'de, yufka imalathanesi işleten Ebru Sakin (39), mor ekmek ve mor simidi duyduktan sonra, araştırma içine girdiklerini belirterek, "Biz de işletme olarak araştırdık. Mor ekmek ve mor simide ilgiden sonra, önce kendimiz bir denedik. Gözleme ve sigara böreği yaptık. Müşterilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Bilmeyenler için şaşkınlık verici oluyor" dedi.


"Denemeye geldik"


Ogün Öznarçiçeği isimli bir müşteri de, "Alışverişe geldim. Yufka almaya geldik. Daha önce televizyonlarda görmüştüm. Mor ekmek, mor simit olarak şimdi de mor yufka kalmışlar. Sağlık açısından faydalarını duyduk, denemeye geldik" diye konuştu. - EDİRNE

İstanbul Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:47 Kaynak: İHA

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