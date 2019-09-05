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Bu da mutfak tüpü hırsızı

2 saat önce

Bu da mutfak tüpü hırsızı Kayseri polisi tüpçülerin korkulu rüyasını yakaladıKAYSERİ - Kayseri'de tip kamyonundan 16 adet mutfak tüpü çalan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bu da mutfak tüpü hırsızı

Kayseri polisi tüpçülerin korkulu rüyasını yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'de tip kamyonundan 16 adet mutfak tüpü çalan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde park halindeki tüp kamyonundan 12 adet 16 kilogramlık mutfak tüpünün çalınmasının ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi M.Y.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:27 Kaynak: İHA
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