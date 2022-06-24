Tanınmamak için cerrahi maske, eldiven ve peruk kullanan hırsız kamerada - Son Dakika
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Tanınmamak için cerrahi maske, eldiven ve peruk kullanan hırsız kamerada

24.06.2022 12:23

Tanınmamak için cerrahi maske, eldiven ve peruk kullanan hırsız kameradaİSTANBUL Şişli'de tanınmamak için cerrahi maske, cerrahi eldiven ve peruk kullanan hırsız yakalandı.

Tanınmamak için cerrahi maske, eldiven ve peruk kullanan hırsız kamerada

İSTANBUL Şişli'de tanınmamak için cerrahi maske, cerrahi eldiven ve peruk kullanan hırsız yakalandı. Peruklu şüpheli, hırsızlık yapmak için bir binaya girerken ve bir bahçenin korkuluklarından atlarken güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şişli'de Halide Edip Adıvar ve Kaptanpaşa Mahalleleri'nde 18 Nisan - 08 Haziran tarihleri arasında 3 evde hırsız yapılmasının ardından polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüpheli şahsın hırsızlık için belirlediği ikamet adresleri önünde belli bir süre gözlem yaptığı ve tanınmamak için cerrahi maske, cerrahi eldiven ve peruk kullandığı tespit edildi. Şahsın adreslerden toplam 40 bin lira değerinde mücevher ile bin lira para çaldığı belirlendi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen İ.A. isimli şahsın sürekli aynı güzergahı kullanarak kaçtığı belirlendi. Şüpheli 18 Haziran'da saat 15.30 sıralarında Şişli'de Paşa Mahallesi'ndeki ikametine girdiği sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın farklı tarihlerde Sarıyer'de 3 farklı "Evden Hırsızlık" suçunun faili olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Evden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yakalandı

Öte yandan peruklu şüpheli, hırsızlık yapmak için bir binaya girerken ve bir bahçenin korkuluklarından atlarken güvenlik kameralarınca görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanınmamak için cerrahi maske, eldiven ve peruk kullanan hırsız kamerada - Son Dakika

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