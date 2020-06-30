Bu da temsili kontrollü düğün - Son Dakika

Bu da temsili kontrollü düğün

Korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan düğün merasimleri 1 Temmuz itibariyle başlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan düğün merasimleri 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Kontrollü bir şekilde başlayacak düğünlerde alınacak önlemler, Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen temsili düğün töreniyle kamuoyuna anlatıldı.

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Yapılan temsili düğün merasimi girişinde davetlilerin ateşleri ölçülürken, düğün sahiplerine davetliler uzaktan selam verdi, ancak tokalaşmadı. Gelin ve damadın nikahının ardından sınırlı sayıda kişi sosyal mesafeye uyarak karşılıklı oynadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni normalleşme sürecinde 1 Temmuz itibariyle düğünlerin nasıl olması gerektiğini kamuoyuna temsilli bir düğünle anlattıklarını söyledi. Tollu, "1 Temmuz'dan itibaren geleneğimizde önemli bir yer tutan aile birliğinin kurulması adına düğünlerimiz icra edilecek. Bu merasimlerinde topluma örnek bir şekilde yansıtılması adına bir faaliyeti burada gerçekleştirdik. Bu salonumuz yeni yapıldı ve bin 500 kişilik bir salon. Devletimizin koyduğu kriterlere uygun olarak buraya misafirler alınacak. Covid-19 sürecinde bir düğünün nasıl yapılacağını icra etmenin gayretinde olduk. Bunu toplumumuza bu şekilde anlatmaya, yaymaya çalışacağız" dedi.

Tollu, uzun süredir düğün yapmak için bekleyen çiftlere de şimdiden mutluluklar diledi.

Temsili düğünün sonunda takılar kutulara bırakılırken, fotoğraflar ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak çekildi.

(İHA)

Koronavirüs, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:22 Kaynak: İHA

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