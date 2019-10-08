Son Dakika Haberleri: Bu da üçüz muz
Son Dakika Güncel Bu da üçüz muz

Bu da üçüz muz

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.

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Mersin'in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.


Mersin'in muzuyla meşhur ilçesi Anamur'dan Adana'ya satılmak için getirilen muzlar arasında büyüklüğüyle bir muz dikkat çekti. Muzun kabuğu soyulduğunda ise birbirine yapışık halde 3 muzun çıkması görenleri hayrete düşürdü. - ADANA

Anamur, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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