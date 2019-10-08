Bu da üçüz muz
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
Mersin'in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.
Mersin'in muzuyla meşhur ilçesi Anamur'dan Adana'ya satılmak için getirilen muzlar arasında büyüklüğüyle bir muz dikkat çekti. Muzun kabuğu soyulduğunda ise birbirine yapışık halde 3 muzun çıkması görenleri hayrete düşürdü. - ADANA
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