Bu da Van köpeği - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) yerleşkesinde yaşayan bir gözü kahve, bir gözü turkuaz mavisi olan köpekle yavrusu dikkat çekiyor.



Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri gibi bir de köpek türüne rastlandı. Van YYÜ yerleşkesinde uzun bir süredir sahipsiz olarak yaşayan değişik göz rengine sahip köpek ile yavrusu görenleri şaşırtıyor.



İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, köpeklerde farklı göz rengi olasılığının milyonda bir görüldüğünü söyledi. Farklı göz rengi durumunun 'white' olarak adlandırılan genin bir fonksiyonundan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Kaya, bu durumun hayvanlarda iris ve post rengini etkilediğine dikkat çekti.



"Milyonda bir farklı göz çıkabiliyor"



Köpeklerin Van kedisi gibi gözlerinin bir birinden farklı olma durumunun ender görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Farklı göz rengi dünyadaki bütün hayvanlarda ve insanlarda çok ender olmasına rağmen görülebilen bir özelliktir. Bu durum Van kedilerinden çok daha fazladır. Köpeklerde de aynı şekilde milyonda bir de olsa farklı göz rengi çıkabiliyor. Bunun temel nedeni 'white' olarak adlandırdığımız bir genin birçok fonksiyonuyla ilgili bir durumdur. White gen; gözün iris rengini, post rengini ve sağırlıkla ilgili fonksiyonları olan bir gendir. Melanositlerden melanin salınımın bir gen pozisyonunu oluşturuyor. Bu nedenle bunun iristeki karşılığı etkilenmeyen gözün kendi orijinal renginde, etkilenen gözün ise mavi sağlayan bir pozisyondur" dedi.



"Anne farklı gözlüyse yavruda bu olasılık artar"



Farklı göz rengine sahip anne bir köpeğin yavrusunun da aynı göz renklerine sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer annesinde 'white' gen lokasyonu varsa bunun yavrularda görülme oranı da artar. Hayvandaki White genin bulunuşu post renginden de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu özelliğin yavrularına da taşınmasında herhangi bir sürpriz söz konusu değildir. Annede bu gen varsa yavrularında da çıkması söz konusudur."



Öte yandan, farklı göz renklerine sahip köpek ile yavrusunu Van YYÜ Ziraat Fakültesinin sahiplendiği belirtildi. - VAN