Bu da yaşandı! Ev sahibinin balkonda uyuduğunu gören hırsız evi talan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bu da yaşandı! Ev sahibinin balkonda uyuduğunu gören hırsız evi talan etti

11.07.2022 12:35

Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonu, çantası ve ayakkabıları çalındı. Hırsızlık anıysa güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polisler her yerde o hırsızı arıyor.

Mersin'de evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonu, çantası ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bahçeye giren bir hırsızın, eşyalarını çaldığını gördü. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, şüphelinin, önce iki çift ayakkabıyı daha sona M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu almasıyla M.Y.'ye ait çantayı karıştırdıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

YORUMLAR
500
'4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri', 16 Temmuz'da başlayacak '4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri', 16 Temmuz'da başlayacak Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: DHA

Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu da yaşandı! Ev sahibinin balkonda uyuduğunu gören hırsız evi talan etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 İngiltere bu skandalı konuşuyor! Denizaltında görevli asteğmen ile görevli kadın cinsel ilişkiye girdi
12:32 Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar
12:31 Eşine intihar edeceğini söyleyen boşanma aşamasındaki adamın cansız bedeni bulundu
12:23 Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz
12:19 Hayvancılara müjde! Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
12:16 Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim
12:16 Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 12:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bu da yaşandı! Ev sahibinin balkonda uyuduğunu gören hırsız evi talan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement