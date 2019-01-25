Son Dakika Haberleri: Bu da Yer Fıstığı Dolandırıcılığı

Bu da Yer Fıstığı Dolandırıcılığı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde internetten yer fıstığı almak isteyen bir kişi dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Bu da Yer Fıstığı Dolandırıcılığı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde internetten yer fıstığı almak isteyen bir kişi dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, toptan satış yapılan bir siteden 500 kilogram yer fıstığı almak isteyen Ufuk K. (41), burada bulunan bir telefon numarasını aradı. Kendini Ertuğrul Polat olarak tanıtan kişiyle görüşen Ufuk K., 500 kilogram yer fıstığı siparişi verdi ve verilen hesap numarasına 500 lira havale yaptı. Bir süre zanlının söylediği kargo şirketinden fıstıklarının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Ufuk K., Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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