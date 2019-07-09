Son Dakika Haberleri: Bu da zincirsiz bisiklet
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Bu da zincirsiz bisiklet

1 saat önce

Los Angeles'ta geliştirilen zincirsiz bisiklet, daha az güçle daha fazla hız sağlarken, sürücüye de konforlu bir sürüş sunuyor.

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Los Angeles'ta geliştirilen zincirsiz bisiklet, daha az güçle daha fazla hız sağlarken, sürücüye de konforlu bir sürüş sunuyor. Los Angeles'ta yaşayan Rodge Parker, zincir yerine tren lokomotiflerinin hareket prensibine benzer bir sistemle pedallarla arka tekere güç aktaran karbon fiber gövdeli bir bisiklet geliştirdi. Bu sistem pedalı aşağı yukarı hareket ettirerek sürücünün daha az güçle daha fazla hız elde etmesini sağlıyor. Sürücü pedalları yalnızca aşağı yukarı hareket ettirerek yer çekimi gücünü kendi lehine kullanıyor. Nubike adı verilen 10 kilogram ağırlığındaki bisiklet, kalça, diz ve dirseklerin daha rahat kullanılmasını sağlıyor. Parker, ticari modelin ağırlığının 8 kilogram olacağını söylerken, bisikletin perakende satış fiyatının 3 bin 800 dolar olması planlanıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
Los Angeles, Güncel
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