Son Dakika Haberleri: "Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar
Son Dakika Kültür Sanat 'Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz' dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar - Son Dakika

"Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar

6 saat önce

"Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılarRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesi Duygulu köyünde jip üstünde tulum eşliğinde horon oynayan bir grup genç çektikleri video ile büyük beğeni topladı.

"Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesi Duygulu köyünde jip üstünde tulum eşliğinde horon oynayan bir grup genç çektikleri video ile büyük beğeni topladı.

4 kafadardan biri cep telefonu ile on anları görüntülerken, diğer 3'ü de aracın üstüne çıktı. Tulum eşliğinde horon oynayan gençlerin çektikleri bu videoda sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Fatih Zenginal, Aziz ve Ercan Topaloğlu bir arazi aracının üstüne çıkarak tulum eşliğinde çalan müziğe eşlik ederek horon oynadı. Bu görüntüleri arkadaşları Fatih Özyanık cep telefonuyla görüntüledi.

Kayda alınan bu görüntüler "Bu Dağlara Ne Biz Ne de Lada Dayanamaz" yorumu ile sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar

Ardeşen, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı
Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 05:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bu dağlara ne biz ne de Lada dayanamaz" dediler, jip üstünde tulum eşliğinde horon oynadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]