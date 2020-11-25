Bu davranışlar fiziksel şiddetin sinyali olabilir - Son Dakika

Bu davranışlar fiziksel şiddetin sinyali olabilir

25.11.2020 11:12
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Fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik olarak kadınların şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Murat Artıran, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik olarak kadınların şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Murat Artıran, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Artıran, "Kadınlar kendilerinin değersizleştiğini, karşı taraftan aşağılandığını hissediyor ve saygı görmediğini düşünüyorsa; bu psikolojik şiddet, fiziksel şiddetin sinyali olabilir" dedi.

Dünyada her üç kadından biri hayatının herhangi bir döneminde, türü ne olursa olsun şiddete maruz kalıyor.  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetin psikolojik boyutu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Kent Üniversitesi'nden Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Murat Artıran, şiddetin kökeninde birçok sebebin olabileceğine vurgu yaptı. Kadının gücünü kabullenmeyenlerin özellikle şiddete başvurduğunu belirten Artıran, "Kadını değersizleştirilerek daha az yetkin, daha az rol üstlenen birey olarak düşünüyorlar ve kontrol etmeye çalışıyorlar. Kontrol etmeye çalıştıklarında kadın kendi becerilerini ve yeteneklerini ortaya koymaya başladığında, bundan rahatsızlık duyuyorlar çünkü kontrolü ellerinden kaybedeceklerini düşünüyorlar ve sınırlandırmak için de şiddete varan bir takım baskı yöntemlerini uyguluyorlar. Kadının gücünü, rolünü, yapabileceklerini içlerine sindiremeyenler şiddete başvuruyor" diye konuştu.

KADINA ŞİDDET NORMALLEŞMEMELİ

Davranışçı kuram üzerinden örnek veren Psikolog Artıran, "Suçu işleyen kişi yeterli cezayı almadığı zaman bu suçu tekrarlama olasılığı artar. Onu gören kişiler suçun cezalandırılmadığını görürlerse yine aynı şekilde modelleyebilirler" ifadelerini kullandı.

Artıran, sözlerine şöyle devam etti:

Bu kişilerin toplum tarafından izolasyona uğratılmaları gerekebilir. Kadına şiddetin ne yazık ki normalleştiğini görüyoruz, bu durum normalleşmemeli.  Bu kişiler yeteri kadar toplum tarafından dışlanmıyor. Çevrelerindeki bazı insanlar tarafından da pozitif bir şekilde onaylanıyorlar. Toplumun da bilinçlendirilmesi gerekir. Şiddet olaylarının bu kadar çoğalması  artık insanlara normal gelmeye başladı. Vatandaşta da duyarsızlaşma söz konusu."

ŞİDDET EĞİLİMİ OLAN KİŞİYİ NASIL ANLARIZ?

Bazı kişilerin dışarıya karşı çok nazik olup, iç dünyasında bambaşka biri olduğunu, bazısının ise öfke problemini dışarıya vurduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Murat Artıran, "Bazısında dürtü problemi vardır olaylar ve durumlar karşısında hemen bir reaksiyon gösterme ve yükselme dediğimiz öfke duygusunu yaşarlar. Terapilerde 1-2 saatlik görüşmelerden sonra bizler kişinin öfke problemi olup olmadığını anlayabiliyoruz. Dışarıdan belli etmeyen kişileri ise anlamayabilirsiniz ama evin içerisinde şiddet uyguluyor olabilir" dedi.

RUHSAL SIKINTILI OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Bir davranışın fiziksel şiddete dönüşme potansiyeli olduğunu belirten Artıran, "Biz genel olarak psikolojide psikopatolojik olarak değerlendiriyoruz. Bu kişilerde ruhsal sıkıntılar da olmuş oluyor. Kadınların partnerleriyle birlikte olduklarında bu tip ruhsal rahatsızlıkları olduğunu düşünüyorlarsa önlemlerini almaları gerekir. Fiziksel şiddet uygulayanlarda genel olarak hemen tedavi gerektiren ruhsal sıkıntı olma ihtimali çok yüksek" dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Şiddet eğiliminin bireye göre değişebileceğini ve tedavi edilebileceğini söyleyen Artıran, "Şiddet eğilimi bireye göre değişebilir ama tedavi edilebilecek bir şeydir. Sosyal desteğin de muhakkak olması gerekir. Sosyal destek, diğer insanların olaya bakış açısı devam ettiği sürece terapiler de bir yere kadar etkili olabilir. Öfke problemleri, agresyon, hem çocuk hem ergen hem de yetişkinlerde tedavi edilebilir" ifadelerini kullandı.

DEĞERSİZLEŞTİRME FİZİKSEL ŞİDDETİN HABERCİSİ OLABİLİR

Kadının üzerinde hissettiği baskı, kontrol edilme çabasının şiddetin sinyalleri arasında yer aldığını söyleyen Artıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlara karşı durabilir ve kendilerini savunabilirlerse fiziksel şiddete geçmeden belki iletişim kurarak veya çok büyük sıkıntı varsa partnerinde aile terapisti ve çift terapistine başvurarak çözüm bulabilirler. Sözel ve duygusal şiddete dur demeyen, bunu fark etmeyenler için daha sonra fiziksel şiddete dönüşmeye başladığında durum daha da karmaşık bir hal alıyor. Kadınların bu durumu aslında fark etmemesi mümkün değil. Kendilerinin değersizleştiğini, karşı taraftan aşağılandığını görüyorlarsa, kendilerine saygı gösterilmiyor veya görmezden geliniyorlarsa bunlar ufak sinyallerdir. Bunlar daha sonra büyüyüp şiddete kadar varan sonuçlara yol açabilir. Bu tip durumlarda partnerleriyle iletişim kurmaları ya da destek almaları gerekir."


Bu davranışlar fiziksel şiddetin sinyali olabilir

İstanbul Kent Üniversitesi, Şiddet, Kasım, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu davranışlar fiziksel şiddetin sinyali olabilir - Son Dakika


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