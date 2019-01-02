Son Dakika Haberleri: Bü'de "Çorbaya Kal Büte Kalma" Etkinliği

Bü'de "Çorbaya Kal Büte Kalma" Etkinliği

1 saat önce

Bingöl Üniversitesi (BÜ) "Çorbaya Kal Büte Kalma" etkinliği düzenlendi.

Bü'de
Bingöl Üniversitesi (BÜ) "Çorbaya Kal Büte Kalma" etkinliği düzenlendi.

BÜ Öğrenci Konseyi ile Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) tarafından final sınavları öncesi düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere çorba ikram edildi.

Yerleşke girişindeki programda Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrencilere çorba dağıttı.

Başkan Barakazi, öğrencilerin final sınavları öncesi moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çapak ise, kahvaltı yapmayan öğrencilere çorba ikram ettiklerini belirterek, "Sabah soğukta gelen öğrencilerimiz çorbayla ısınıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Güncel
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