Bü'de "Çorbaya Kal Büte Kalma" Etkinliği

Bingöl Üniversitesi (BÜ) "Çorbaya Kal Büte Kalma" etkinliği düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) "Çorbaya Kal Büte Kalma" etkinliği düzenlendi.



BÜ Öğrenci Konseyi ile Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) tarafından final sınavları öncesi düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere çorba ikram edildi.



Yerleşke girişindeki programda Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrencilere çorba dağıttı.



Başkan Barakazi, öğrencilerin final sınavları öncesi moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.



Çapak ise, kahvaltı yapmayan öğrencilere çorba ikram ettiklerini belirterek, "Sabah soğukta gelen öğrencilerimiz çorbayla ısınıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı