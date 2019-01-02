Bü'de "Çorbaya Kal Büte Kalma" Etkinliği

Bingöl Üniversitesi
(BÜ) "Çorbaya Kal Büte Kalma" etkinliği düzenlendi.
BÜ Öğrenci Konseyi ile Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜNİAK) tarafından final sınavları öncesi düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere çorba ikram edildi.
Yerleşke girişindeki programda Belediye Başkanı Yücel
Barakazi ile Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrencilere çorba dağıttı.
Başkan Barakazi, öğrencilerin final sınavları öncesi moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.
Çapak ise, kahvaltı yapmayan öğrencilere çorba ikram ettiklerini belirterek, "Sabah
soğukta gelen öğrencilerimiz çorbayla ısınıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.