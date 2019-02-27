Son Dakika Haberleri: Bu Defa Kadın Şiddet Uyguladı

Bu Defa Kadın Şiddet Uyguladı

54 dakika önce

Aydın'da gece yarısı bir genç, sokakta bir kadın tarafından darp edildi.

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Aydın'da gece yarısı bir genç, sokakta bir kadın tarafından darp edildi. Gece geç vakte kadar sokakta dolaştığı için gencin yakını olduğu tahmin edilen kadın tarafından darp edilmesi, amatör kameralara yansıdı.

Olay, gece yarısı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki genç ile karşılaşan bir kadın, "Bu saate kadar sokaklarda ne işin var. Seni işe koydum berduş olma diye, sen sokaklarda dolaşıyorsun" diye bağırıp genci uzun süre darp etti. Kadına karşılık vermeyen genç ile kendisini darp eden kadın bir süre sonra bölgeden ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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