Bu defa kurt değil sokak köpekleri, yetiştiricilerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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Bu defa kurt değil sokak köpekleri, yetiştiricilerin korkulu rüyası oldu

19.08.2022 21:08

Bu defa kurt değil sokak köpekleri, yetiştiricilerin korkulu rüyası oldu Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Başçayır Mahallesi'nde küçükbaş hayvan ağılına giren sokak köpekleri çok sayıda kuzuyu parçalayıp telef etti.

Bu defa kurt değil sokak köpekleri, yetiştiricilerin korkulu rüyası oldu

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Başçayır Mahallesi'nde küçükbaş hayvan ağılına giren sokak köpekleri çok sayıda kuzuyu parçalayıp telef etti.

Olay, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvancılık yapan Gülsüm Çoban isimli bir vatandaş, dağda koyunlarını otlattığı sırada ağılında bıraktığı kuzulara, ağıla giren sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırdığı onlarca kuzu telef olurken, Çoban eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu. Ağıla girdiğinde yaklaşık 9 tane köpeğin olduğunu gören Çoban, onları kaçırırken karşılaştığı manzara karşısında "Gözlerimle görmesem bunu köpeklerin yaptığına inanmayacağım" dedi.

Ağılda parçalanmış halde bulduğu kuzularını görünce gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Çoban; "Ben zaten dağda duran bir insanım. Sabah koyunlarımı aldım eve geldim. Burası benim koyunlarımı koyduğum kapalı alanım. Koyunlarım 1 aydır burada duruyorlar. Sabah hayvanlarımın yanına geldim ve karşılaştığım manzara karşısında şok oldum. Bir baktım bir sürü köpek ve kuzularım yerde, yatıyor. Köpekler beni görünce kaçtılar. Yaklaşık 9 tane köpek kovaladım ağılımdan. 20 tane kuzum telef olmuş. Ben gece gündüz dağda emek veriyorum. Bana günah değil mi? Borcum, sıkıntılarım var. Ben ne yapacağım şimdi? Gelip şu halime bakın. Bu sene gerçekten zor durumdayız zaten. 20 tane hayvan şuan bizim için çok önemli. Benim gecem gündüzüm dağım taşım yok çabalıyorum. 3 saat uykuyla duruyorum. Bu sokak köpeklerinden şikayetçiyim. Ben bu olayı gözlerimle görmesem köpeğin yaptığına inanmam ama gördüm. Yetkililerden destek bekliyorum. Bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun. Borçlarımız vardı ve tek umudumuz bu hayvanlardı. Onları da başıboş sokak köpekleri parçaladı. Köpeklerin hakkını savunanlar benim bu hayvanlarımın hakkına ne diyecek. Bundan sonra kimse sokak köpeklerinin hakkını savunuyoruz diye benim karşıma çıkmasın" dedi.

Kaynak: İHA
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Aydın, Köşk, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu defa kurt değil sokak köpekleri, yetiştiricilerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

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