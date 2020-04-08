Bu defa öğretmenler öğrencileri için video hazırladı - Son Dakika

Korona virüs salgınının önlemesi amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde ara verilen eğitim ile birlikte evden eğitimler sürüyor. Okulların kapanması sonrası öğrenciler video çekerek okul, öğretmen ve arkadaşlarını özlediklerini ifade ederken Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenleri video hazırladı. Eğitim döneminde sık yaptıkları hareketleri ve sözlerini kağıtlara döken Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi bu anları fotoğraflayarak video haline getirdiler. Öğrencilere gönderen video, öğrencilerden yoğun beğeni aldı.



Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında eğitime ara verilerek okullar geçici olarak kapatılmıştı. Okulların kapatılması ile beraberde evden eğitim dönemi başlamıştı. Okulların kapalı olması nedeniyle öğrenciler sık sık videolar çekerek okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına özlemlerini dile getiriyorlardı. Ancak bu defa tersi oldu ve Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idarecileri özlemlerini hazırladıkları video ile gösterdiler. Eğitim döneminde en çok yaptıklarını ve söyledikleri sözleri, sıklıkla kullandıkları cümleleri kağıtlara döken öğretmen ve idareciler, özlemlerini kağıtlara dökerek fotoğraflarını çektiler. Fotoğrafları bir araya getirerek video hazırladılar. Videoyu okulun sosyal medya hesaplarından paylaşan öğretmenler, ayrıca öğrencilerine de hazırladıkları videoyu gönderdiler. Öğretmen ve yöneticilerin hazırladığı video öğrencilerden yoğun beğeni aldı. - DÜZCE