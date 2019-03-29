Bu Defa Yaya Araca Çarpıp Yaralandı

Eskişehir'de, yürürken telefonla konuşan bir bayan, seyir halindeki araca çarparak hafif yaralandı.

Eskişehir'de, yürürken telefonla konuşan bir bayan, seyir halindeki araca çarparak hafif yaralandı.



Kaza Şeker mahallesi Sivrihisar 1 caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Yürürken aynı anda telefonla konuşan Y.F., seyir halinde olan S.G.'nin kullandığı araca çarparak hafif yaralandı. Sürücü S.G., alınan ifadesinde, aracı ile seyir ederken aniden sağ tarafından telefonla konuşarak geldiğini gördüğü yaya olan bayanın aracına çarptığını ve yere düştüğünü belirtti. - ESKİŞEHİR

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