Bu Defa Yaya Araca Çarpıp Yaralandı
36 dakika önce
Eskişehir'de, yürürken telefonla konuşan bir bayan, seyir halindeki araca çarparak hafif yaralandı.
Eskişehir'de, yürürken telefonla konuşan bir bayan, seyir halindeki araca çarparak hafif yaralandı.
Kaza Şeker mahallesi Sivrihisar 1 caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Yürürken aynı anda telefonla konuşan Y.F., seyir halinde olan S.G.'nin kullandığı araca çarparak hafif yaralandı. Sürücü S.G., alınan ifadesinde, aracı ile seyir ederken aniden sağ tarafından telefonla konuşarak geldiğini gördüğü yaya olan bayanın aracına çarptığını ve yere düştüğünü belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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