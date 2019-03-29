Son Dakika Haberleri: Bu Defa Yaya Araca Çarpıp Yaralandı

Bu Defa Yaya Araca Çarpıp Yaralandı

36 dakika önce

Eskişehir'de, yürürken telefonla konuşan bir bayan, seyir halindeki araca çarparak hafif yaralandı.

Bu Defa Yaya Araca Çarpıp Yaralandı, System.String[]
Eskişehir'de, yürürken telefonla konuşan bir bayan, seyir halindeki araca çarparak hafif yaralandı.

Kaza Şeker mahallesi Sivrihisar 1 caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Yürürken aynı anda telefonla konuşan Y.F., seyir halinde olan S.G.'nin kullandığı araca çarparak hafif yaralandı. Sürücü S.G., alınan ifadesinde, aracı ile seyir ederken aniden sağ tarafından telefonla konuşarak geldiğini gördüğü yaya olan bayanın aracına çarptığını ve yere düştüğünü belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa
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