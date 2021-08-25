Bu değirmenini çarkı 58 yıldır dönüyor - Son Dakika

Eskişehir'de dedesinden kalma değirmeni işleten Bayram Canıgür, 58 yıldır köy sakinlerinin tahıllarını öğütüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde 1963 yıllında inşa edilen taş değirmeni günümüzde aktif olarak kullanılıyor. Kaymaz Mahallesi'nde hem değirmencilik mesleğini yürüten hem de mahallenin muhtarlığını yapan 55 yaşındaki Bayram Canıgür, dedesinin 1963'te yaptırdığı değirmenle buğday öğütüyor. 58 yıldır aynı yöntemle çarkı dönen değirmen, tarım mahsullerini öğüterek bölge sakinlerinin ihtiyacını gideriyor. Geleneksel yöntemle çalışan değirmen, gelişen teknoloji ve sanayiye rağmen ayakta duruyor. Eski yöntemlerle değirmen çarkının dönmesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından da sıkça tercih ediliyor. Değirmende herhangi demirin veya teknoloji yerine geçmişte kullanılan taşlarla buğdayı öğütmesi dikkat çekiyor. Aktif olarak kullanılan değirmeni gelecek yıllara sağlam bir şekilde taşımak istediğini belirten Canıgür, aileden kalma değirmenine gözü gibi baktığını söyledi.

Değirmen işletmecisi olan Bayram Canıgür, yaptığı işin ata mesleği olduğunu ve mesleğinin gelecek yıllara taşınmasını istiyor. Eskişehir bölgesinde aktif olarak çalışan birkaç değirmenden bir tanesi olduğunu söyleyen Bayram Canıgür, şunları söyledi:

"Kaymaz mahallesinde hem muhtarlık yapıyorum hem de aileden kalma değirmeni işletiyorum. Hayatımın birçok zamanını değirmende geçirdim. Bundan dolayı değirmeni bırakamadım. Benim için bir manevi hatırası var. Bir de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın buğdayını öğütüyoruz. Aslında manevi olmasının yanında bir ihtiyaç haline geliyor. İlk değirmenimizi dedem, Kaymaz Mahallesi'ne yakın Beylikova İlçesinde su değirmeni kurmuştu. Belediye kaldırınca daha sonra 1963 yıllarında Kaymaz Mahallesi'ne gelip bu taş değirmeni kuruyorlar. O günden beri hep aktif olarak çalışıyor. Tarım mahsullerini öğütürken herhangi demir ya da teknolojik alet dokunmuyor. Geleneksel taşlarla işlem yapılıyor. Bölge civarda değirmen pek bulunmadığı için çok gelen oluyor. İşlerimiz gayet iyi gidiyor. Değirmene gözüm gibi bakıyorum. Tek isteğim bu değirmenin gelecek yıllara taşınmasıdır." - ESKİŞEHİR