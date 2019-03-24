Son Dakika Haberleri: Bu Demokrasi Adına En Büyük Ayıptır"

Bu Demokrasi Adına En Büyük Ayıptır"

5 dakika önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır.

Bu Demokrasi Adına En Büyük Ayıptır
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." dedi.

Aksakal, Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Seçimlere bir hafta kaldığını anımsan Aksakal, "DSP'nin önlenemez yükselişinin altında ezilmeye devam eden ana muhalefet yapısının saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ettiğini" söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Benli'ye yönelik sözlerini eleştiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu memleketi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış, sözde demokrat, sözde demokrasi savunucusu bir zihniyetin temsilcisi Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı şahıs, ben ona çakma imam diyorum, burada faşizan bir dille, demokrasiyi ayaklar altına alarak adayımıza saldırmış ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir. 'Bu son ihtarım.' diyerek de tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Ne yapacaksan Önder Aksakal'a yapacaksın."

Atatürk'ün partisi diye insanlara kendisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesinin bile kendisine oy vermeyeceği birine Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecek. DSP'nin iktidara yürüyüşünü önleyemeyecekler. Bugün kendisine destek amacıyla bütün programımı kestim Avcılar'a geldim. DSP olarak tüm teşkilatımızla adayımız ve başkanımız Handan Toprak Benli'nin yanındayız."

Handan Toprak Benli de İmamoğlu'nun Avcılar'da yaptığı konuşmayı kesinlikle kabul etmediğini dile getirerek, kendisinin ve partisinin Avcılar'daki yükselişinin engellenmeye çalışıldığını savundu.

Benli, "Sayın Ekrem İmamoğlu, kadın ve doktor bir belediye başkanının adını bile ağzına almaksızın, topluma yuhalatacak ve bunu bile fazla görecek şekilde bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma cinsiyetçiliktir ve talihsizdir. Sadece şahsıma değil, tüm kadın siyasetçilere siyasetten, yönetimden çekil demektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Demokrasi Adına En Büyük Ayıptır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]