Bu deponun önüne park edersen 'Bomba ihbarı' yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu deponun önüne park edersen 'Bomba ihbarı' yapılıyor

09.07.2023 11:01

Rizeli esnafın deposunun önüne araç park edilmemesi için bulduğu ilginç çözüm gören herkesi güldürüyor. Rize merkeze bağlı Camiönü mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunun sahibi Muhsin Çolak, araçların sürekli park etmesinden rahatsız oldu. Araçların parkını engellemek için önce dubalara 'Depo önü park yapılmaz' tabelası yerleştirdi. Ancak bazı vatandaşlar gece araçlarını tekrar deponun önüne park etmeye devam edince, '15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir' yazılı duba ile çözüm buldu. Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri güldürdü.

Marketinin deposunun önüne park eden araçlardan usanan Rizeli esnafın bulduğu ilginç çözüm gören herkesi güldürüyor. Dubalara önce "Depo önü park yapılmaz" tabelası yerleştiren esnaf bu hamlesinden istediği verimi alamayınca bu kez "15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir" tabelası astı. Yeni tabela sayesinde insanların araç çekmeyi bıraktıklarını belirten Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri güldürdü.

Depo önüne park eden araçlardan rahatsız olan Rizeli esnafın çözümü görenleri güldürdü

KAPIYA ARAÇ PARK EDİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Rize merkeze bağlı Camiönü mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunun sahibi Muhsin Çolak, benzin istasyonuna ait marketin deposunun kapısına araçların sürekli park etmesinden ötürü rahatsız oldu.

Depo önüne park eden araçlardan rahatsız olan Rizeli esnafın çözümü görenleri güldürdü

"15 DAKİKA ÜZERİ BOMBA İHBARI VERİLİR"

Araçların parkını engellemek için çözüm yolu arayan Çolak, önce dubalara "Depo önü park yapılmaz" tabelası yerleştirdi. Fakat geceleri bazı vatandaşlar araçlarını tekrardan deponun önüne park etmeye devam edince bu sefer park edilmemesi izin hazırladığı dubanın üzerine "15 dakika üzeri bomba ihbarı verilir" yazdırdı. Rizeli esnafın bu çözümü ise görenleri güldürdü.

Depo önüne park eden araçlardan rahatsız olan Rizeli esnafın çözümü görenleri güldürdü

"NE YAPAYIM YANİ BU DA RİZELİ AKLI"

İnsanların yazıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhsin Çolak, "Burası petrol olduğundan dolayı kameranın çok olmasından ötürü burası garanti yer. Herkes arabalarını petrolün karşına çekerek 'Bir şey olursa kameradan görürüz' diye buraya park ediyorlar. Adam nerede oturuyor belli değil arabasını buraya bırakıp gidiyor. Bir tane araba var altında çimen bitmeye başladı. Gece geliyorlar burada deponun önüne bırakıp gidiyorlar. Bende bıktım artık böyle bir şey yapmayı düşündüm. Gören şaşırıyor da ne yapayım yani bu da Rizeli aklı. İnsanlar bunu gördüğünden ötürü biraz kurtulduk, daha araç çekmiyorlar. Burası depomuzun önü yani adam bırakıp gidiyor. Ben de bıktığım için böyle bir şey yaptım" ifadelerini kullandı.

Depo önüne park eden araçlardan rahatsız olan Rizeli esnafın çözümü görenleri güldürdü

"DEPONUN ÖNÜNÜ KORUMAK İÇİN YAPMIŞ"

Tabelayı görenlerin gülerek eğlendiklerini söyleyen Alihan Karaca "Bu tabelayı biz de yoldan geçerken görüyoruz. İnsanlar görüyor eğleniyor. Buraya çok araba çekildiği için ya da deponun önüdür diye böyle bir önlem almışlar diye düşünüyorum. İş yeri sahibi de bizleri eğlendirmek için yapmış olabilir. Daha önce de ihbar etmişliğini duydum. Deponun önünü korumak için böyle bir önlem almış" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tragger, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu deponun önüne park edersen 'Bomba ihbarı' yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi sonrası Demet Evgar'dan duygusal veda: Seni özleyeceğim
10:23 Sanat dünyası yasta! Ünlü oyuncudan Özkan Uğur'a göz yaşartan veda: Bana hep "Kızım" dedin
10:18 Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı
10:13 Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı
10:14 Emekli maaşlarına yüzde 25 zam kabul edildi: EYT'liler de zamdan yararlanacak
10:10 Emekliye yapılan yüzde 25 zamdan EYT'liler de yararlanacak
09:53 Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
09:51 Elazığ'da ağır hasarlı bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu
09:48 Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin ilk değerlendirme: Emekli ve memur maaşlarına önemli iyileştirmeler yapıldı
09:43 Vergi zamları sonrası gözler ona çevrilmişti! Mehmet Şimşek'ten "mali disiplin" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 11:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bu deponun önüne park edersen 'Bomba ihbarı' yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement