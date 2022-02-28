Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı - Son Dakika

İzmit Yenişehir Mahallesi panik dolu anlara uyandı. Kaldırımda yürüyen bir kişi başıboş bırakılan tasmalı bir köpeği sevdi. Kucağında çocuğu olan bir kadın ise, köpeğin üzerlerine doğru geldiğini görünce çocuğunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çocuğun yardımına çevredekiler koştu.

KÖPEK KÜÇÜK KIZIN ÜSTÜNE ATLADI

Kaldırımda yürüyen bir kişi başıboş bırakılan tasmalı bir köpeği sevdi. Kişinin uzaklaşmasının ardından köpek, anne ve çocuğa yaklaştı. Köpekten korkan anne, çocuğunu yere düşürüp kaçmaya devam etti. Köpek küçük kızın üstüne atladı. Çocuk, köpeğin saldırısına uğrarken yardıma koşanlar çevredekiler oldu.

BIRAKIP GİTSE DE YİNE ANNESİNE KOŞTU

Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla annesine doğru koştu. Olay sonrasında köpek, İzmit Belediyesi tarafından bölgeden alınırken, köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.



