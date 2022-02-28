Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı

28.02.2022 14:36

İzmit Yenişehir Mahallesinde kaldırımda yürüyen bir kişi başıboş bırakılan tasmalı bir köpeği sevdi. Ardından kucağında çocuğu olan bir kadın ise, köpeğin üzerlerine doğru geldiğini görünce çocuğunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çocuğun yardımına çevredekiler koştu.

İzmit Yenişehir Mahallesi panik dolu anlara uyandı. Kaldırımda yürüyen bir kişi başıboş bırakılan tasmalı bir köpeği sevdi. Kucağında çocuğu olan bir kadın ise, köpeğin üzerlerine doğru geldiğini görünce çocuğunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çocuğun yardımına çevredekiler koştu.

Vicdansız anne kamerada! Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı

KÖPEK KÜÇÜK KIZIN ÜSTÜNE ATLADI

Kaldırımda yürüyen bir kişi başıboş bırakılan tasmalı bir köpeği sevdi. Kişinin uzaklaşmasının ardından köpek, anne ve çocuğa yaklaştı. Köpekten korkan anne, çocuğunu yere düşürüp kaçmaya devam etti. Köpek küçük kızın üstüne atladı. Çocuk, köpeğin saldırısına uğrarken yardıma koşanlar çevredekiler oldu.

Vicdansız anne kamerada! Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı

BIRAKIP GİTSE DE YİNE ANNESİNE KOŞTU

Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla annesine doğru koştu. Olay sonrasında köpek, İzmit Belediyesi tarafından bölgeden alınırken, köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.


Vicdansız anne kamerada! Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı
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Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada (2) Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada (2) Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

Yenişehir, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı - Son Dakika
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