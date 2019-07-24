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Bu devriye çocuk ve kadınlar için

50 dakika önce

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, erken yaşta evlilikler, çocuk hakları ve çocukların kaybolması konularında önleyici hizmet devriyesi gerçekleştirdi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, erken yaşta evlilikler, çocuk hakları ve çocukların kaybolması konularında önleyici hizmet devriyesi gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca tertip edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyetine katıldı. Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesinde ikamet eden ve çalışan kadınlara Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta Evlilikler, Çocuk Hakları ve Çocukların Kaybolması konularında bilgi vererek ilgili broşürleri dağıttı. Devriye faaliyetleri kapsamında kadınlarla sohbet edildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
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