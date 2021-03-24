"Bu diyet, zayıflamadan ziyade kronik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor" - Son Dakika

"Bu diyet, zayıflamadan ziyade kronik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor"

24.03.2021 11:09

Eliminasyon diyetinin zayıflama amacından ziyade, kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını kaydeden Diyetisyen Eda Balcı, "Bu diyet, kronik inflamatuar hastalıkların tedavi edilmesinde etkili bir bakış açısı sunan özel bir diyettir.

Eliminasyon diyetinin zayıflama amacından ziyade, kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını kaydeden Diyetisyen Eda Balcı, "Bu diyet, kronik inflamatuar hastalıkların tedavi edilmesinde etkili bir bakış açısı sunan özel bir diyettir. Temel olarak zayıflama amacı taşımaz" dedi.

Eliminasyon diyetinin, vücutta inflamasyona yol açan besin veya besinlerin bir süreliğine tüketilmemesi olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, diyetin zayıflama amacından ziyade, kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığının altını çizdi. Balcı, "Bu diyet, kronik inflamatuar hastalıkların tedavi edilmesinde etkili bir bakış açısı sunan özel bir diyettir. Temel olarak zayıflama amacı taşımaz. Fakat özellikle fazla kilolu bireylerde besin kısıtlamalarından ötürü ağırlık kaybı görülebilir" diye konuştu.

Eliminasyon diyetini sağlıklı, herhangi bir besine karşı hassasiyeti bulunmayan bireylerin yapmasının uygun olmadığını söyleyen Balcı, "Belirli bir süreliğine de olsa, beslenmede ciddi kısıtlamalar olacağından günlük alınması gereken makro ve mikro besin öğeler karşılanamaz. Bu durum da başka sağlık sorunlarına neden olabilir" diyerek uyarıda bulundu.

KARIN AĞRISI VE MİDE YANMASI ŞİKAYETİ OLANLAR DA UYGULAYABİLİR

Mide ve karın rahatsızlıkları yaşayan bireylerin de bu diyeti uygulayabileceğini dile getiren Balcı, "Besin hassasiyeti sebebiyle sürekli şişkinlik yaşayanlar, sık sık karın ağrısı ve kramp şikayeti olanlar, mide yanması ve reflü şikayeti olanlar bu diyeti uygulayabilir. Eliminasyon diyeti, belirli gıdaları bir süre için beslenmenizden çıkarmayı ve daha sonra hangi besinlere karşı duyarlı olduğunuzu belirlemeyi yardımcı olmak için vücudunuzun reaksiyonlarını ve semptomlarını izleyerek bu besinleri tek tek yeniden tanıtmayı içerir" ifadelerini kullandı.

BU BESİNLERE DİKKAT

Eliminasyon diyetinin oldukça sınırlayıcı bir diyet olduğunu ifade eden Balcı, diyetin iki aşamadan oluştuğunu söyleyerek, ilk aşama olan eliminasyonda tüketilmemesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

"Gluten içeren buğday, arpa, irmik, baklagiller, özellikle fasülye ve soya tüketilmemeli. Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş et ürünleri, kazein içeren süt ürünleri, tüm şeker ve tatlandırıcılar, kabuklu deniz ürünleri, alkol, kahve ve çikolata, tüm kuruyemişler, özellikle yer fıstığı ve turunçgiller olarak sıralanabilir. Bu besinler tercihen 3 hafta boyunca tamamen kesilmelidir."

Tüketimi serbest olan besinler hakkında bilgi veren Balcı, "Turunçgiller hariç diğer meyveler, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, sebzeler, kırmızı ve beyaz et gibi sağlıklı protein kaynakları, kinoa ve chia gibi karbonhidrat kaynakları tüketilebilir" dedi.

Diyetin ikinci aşamasında ise her gün bir şüpheli besin alınıp iki gün boyunca vücudun verdiği tepki ölçüldüğünü söyleyen Balcı, "Eliminasyon diyetinin mutlaka bir uzman gözetiminde olması gereklidir. Çünkü bu diyet ile besin öğesi eksikliği yaşama ve alerjenlerin zarar verme riski vardır" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Beykent Üniversitesi, Diyetisyen, Balcı, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Bu diyet, zayıflamadan ziyade kronik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor' - Son Dakika


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