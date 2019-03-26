Bu Diyette Kinoa, Avokado, Somon Yok!

Kışın sona erdiği ve henüz yaz ürünlerinin yetişmediği bahar döneminde diyet yapmak da pek ucuza mal olmuyor. Fakat ufak ipuçları ve dokunuşlarla hem sağlıklı hem de ekonomik beslenmek mümkün. Mesela bahar döneminde artık sona yaklaşan kış ürünlerine yönelebiliriz. Haftalık alışveriş için mutlaka liste hazırlamalı alışverişte bu listenin dışına çıkmamalıyız. Ayrıca sebze ve meyve ihtiyacımızı semt pazarından haftalık olarak yapmamız da ekonomik beslenmemize büyük katkı sağlayacaktır. Peki diyet listelerinden eksik olmayan kinoa, avokado, somon yerine ne tüketebiliriz? İşte Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişci her mutfakta yer alan o alternatifler…

KIRMIZI ET ŞART DEĞİL, BARBUNYA DA OLUR

En yüksek protein kaynağı anne sütünden sonra yumurtadır. Kırmızı ete alternatif olarak protein ihtiyacınızı daha uygun fiyatlı yumurta ile sağlayabilirsiniz. Kırmızı ete diğer alternatif ise kurubaklagiller… İçerik açısında protein değerleri neredeyse kırmızı etle aynı değerdedir. Ayrıca kırmızı etten farklı olarak kurubaklagiller (kuru fasulye, nohut, bezelye, barbunya) yüksek oranda lif içeriği nedeniyle özellikle kabızlık şikayeti yaşayan bireylerin bağırsak florasını düzenlemeye yardımcıdır.

Alternatif olarak beyaz ete yönelirsek bütün tavuk almak daha hesaplı olacaktır. Hem sağlıklı bir tavuk yemeği yapabilir hem de bahara yeni girdiğimiz bu soğuk dönemde bağışıklığımız çöktüğünde tavuk suyu ile çorba yaparak gribe meydan okuyabiliriz. Ayrıca bahar döneminde yüzünü göstermeye başlayan erik ve çilek de hem lif hem de C vitamini açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığımızı güçlendirir.

BALIK YERİNE KETEN TOHUMU, KİNOA YERİNE YEŞİL MERCİMEK

Diyetlerde sık kullanılan ve protein, demir, potasyum ve lif yönünden zengin olan kinoa yerine öğünlerde yemek olarak veya salatanıza ekleyerek yeşil mercimeği alternatif yapabilirsiniz. Balık mevsiminin sona erdiği bu günlerde Omega-3 ihtiyacımızı karşılamak için yine diyetinize balık yerine, keten tohumu ve ceviz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde semizotu da en kaliteli Omega-3 kaynaklarından birisidir. İlave olarak keten tohumu eklenmiş bir semizotu salatası ile hem sağlıklı bir öğün oluşturup hem de Omega-3 ihtiyacımızı giderebiliriz. Avokado; potasyum, magnezyum, A ve E vitamini içerir. Börülce de avokado gibi potasyum ve A vitamini içerir. Kolesterole, tansiyona ve kabızlığa iyi gelir.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ HEM UCUZ HEM DE FAYDALI

Ara öğünlerde atıştırmalık olarak kabak çekirdeği yerine besin değeri yüksek, fiyatı ucuz olan karpuz çekirdeği tüketilebilir. 100 gramında yaklaşık 30 gr gibi zengin bir protein içeriği vardır. Fakat yağlı tohumlar sınıfına girdiği için aynı zamanda yüksek enerji içermektedir. Bu yüzden porsiyon miktarına mutlaka dikkat edilmelidir. Hiçbir besin tek başına mucize değildir. Fakat günlük diyetinizi renklendirmek adına ceviz, badem de güzel bir alternatif olabilir. Bu kuruyemişleri kabuklu olarak alırsanız hem daha ekonomik olur hem de kaç adet yiyeceğinizi daha kolay hesaplayabilirsiniz.

ESMER EKMEK DAHA EKONOMİK, NEDENİ İSE…

Bütçeniz korumak istiyorsanız beyaz ekmek yerine, esmer ekmek tüketin. Ekmek her öğünde olmazsa olmaz dediğimiz karbonhidratlar arasında yer almaktadır. Dört kişilik bir aile her gün muhakkak fırından en az 2 beyaz ekmek almaktadır. Eğer aile kalabalıksa bu sayı daha fazla artıyor. Esmer ekmek ise yüksek oran da lif içerdiği için beyaz ekmeğe göre çok daha hızlı doygunluk hissi uyandırıyor. Bu yüzden beyaz ekmek ile 4-5 dilim tüketerek doyan bir birey, esmer ekmek ile 2 dilim ile doygunluk hissi ulaşıyor. Bu sayede mutfak bütçenizi nispeten azaltmış olursunuz. Aynı zaman da beyaz ekmeğe nazaran esmer ekmeğin glisemik indeksi (yediğimiz besinlerin kan şekerine etkisi) çok düşük olduğu için kilo korumanızda da destek sağlayacaktır.