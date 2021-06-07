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Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor... - Son Dakika

Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...

07.06.2021 11:19
Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor..., System.String[]

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda...

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Aşkın Tarifi'nin başarılı oyuncu kadrosunun dizide hangi karakterleri canlandırdığını sizler için derledik.

Fırat Karasu (Kadir Doğulu)

Mert, içten ve gözü kara bir gençtir. Aslen Anteplidir. Tam bir doğulu gibi tuttuğunu koparan, dürüst ve sözünün eridir. Fırat'ın tek kusuru, delinin de delisi akan kanıdır. Kızdığında, gözü dünyayı görmez. Kararlarını hiç düşünmeden, aniden verir. İşler sarpa sardığındaysa, asla kaçmaz. Çok fedakar, daima kendinden önce sevdiklerini düşünen biridir. En büyük tutkusu ise yemektir. Kebap yapmayı çok küçük yaşta, Antep'te babasına çıraklık ederek öğrenmiştir. Büyüdükçe, diğer mutfaklara da ilgi duymaya başlamıştır. Okumaya geldiği İstanbul'da Fransız mutfağıyla özellikle ilgilenmiş, bu konuda eğitimler almış, önemli şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...

Naz Soyluer (Serra Arıtürk)

Üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir. Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz'ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır. Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa'da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul'a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem'le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır. Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.

Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...

Hazım Soyluer (Cem Davran)

Naz'ın babası. Üç kuşaktır İstanbullu, son derece saygın ve görgülü bir aileden gelmektedir. Şu anda da ailenin tüm işlerini, Hazım yönetmektedir. Hazım, annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür. Hazım'ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapar. Olgun, fevri hareket etmeyen, kibar, sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duyar. Hem iyi bir yol gösterici hem de sevecen bir babadır.

Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...

Taylan Günebakan (Alper Saldıran)

Nam-ı diğer Doktor Aşk. Narsist, hırslı, istediğini almak için her yolu mubah gören, çevresindeki herkesi manipüle etme becerisine sahip bir adamdır. Taylan, ülkenin en meşhur yaşam koçlarından biridir. Para kazandıkça, gözünü hırs bürümüş ve hep daha fazlasını istemiştir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüdüğü için, hayatın şartları bugün onu böyle biri olmaya yöneltmiştir. Aşk konusunda herkese akıl vermeye kalkan Taylan, aslında sadece kendisine aşıktır.

Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...

Sultan Yılmaz (Yasemin Baştan)

Fırat'ın teyzesi. Anteplidir. Etrafına güven veren, anaç ruhlu, herkesi çekip çeviren, becerikli bir kadındır. Yeri geldi mi anne, yeri geldi mi patron, yeri geldiğindeyse bir dost. Geleneklerine bağlı ve maharetlidir. Yemek konusunda doğuştan bir yeteneği vardır. "Elinin lezzeti var" denen insanlardandır. İstanbul'da yaşadıkları mahallede, "Anteplinin Yeri" adında bir kebapçısı vardır. Tipik, fedakar ve savaşçı Anadolu kadınıdır. Çabuk parlayıp, çabuk söner. Aklına koyduğunu, mutlaka yapar. Kimi zaman tatlı dille kimi zamansa bağıra çağıra… Sultan'ın hayatta vazgeçemeyeceği iki kişi vardır. Biri kızı Sevi, diğeri de yeğeni Fırat'tır. Fırat canını istese, Sultan hiç düşünmeden verir.

Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...
Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor...

Alper saldıran, Aşkın Tarifi, Cem Davran, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu diziyle herkes derdinden uzaklaşacak! Aşkın Tarifi bu akşam başlıyor... - Son Dakika Magazin


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