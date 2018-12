Bu Dönemde Yatırımlarını Sürdüren Kazanacak"

UĞUR ASLANHAN - Babacan Holding Üst Yöneticisi ( CEO Mehmet Babacan , bu dönemde gayrimenkul sektöründe bir ayıklanma yaşandığını belirterek, "Bu zamanda ayakta kalıp, frene değil gaza basan, yatırımlarını sürdüren firmalar kazançlı çıkacak. Biz de Türkiye 'nin bugününe olduğu gibi geleceğine de güvenerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor olması beklenen bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını kaydederek, yıl içinde yaşanan gelişmelerden bahsetti.Yıl içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen Babacan, yıl başlarken gayrimenkul sektörüne ilişkin yorumların genelde olumsuz olduğunu anımsattı.Babacan, "Ancak tüm olumsuz yorumlara rağmen gayrimenkul sektörü hükümetin sağladığı teşvik ve destekler ile ciddi konut ihtiyacının bulunması gibi kriterler sayesinde yoluna devam etti. 10 ayda satış bir milyon 150 bin adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yok denecek kadar az." diye konuştu.Son döneme kadar gayrimenkul sektörünün cazibesi, konutların hızlı satılması, yabancı ilgisinin artarak sürmesi ve maalesef denetimlerin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle her isteyenin müteahhit olduğunu anlatan Babacan, ancak artık devrin değiştiğini bildirdi.Babacan, "Gayrimenkul sektörü, önceden 'hayali' çok daha rahat satıyordu. İnsanlar geliyorlardı 'örnek dairem bu, maket bu' deniliyordu ve onlar da hayal ediyordu. Aslında proje bitince aslı hayalinden daha güzel oluyordu. Ama hayal daha cazip geliyordu. Artık o dönemler bitti." ifadelerini kullandı.Artık "sat-yap modelinin" değil, "yap-sat modelinin" geçerli olduğunu dile getiren Babacan, bu süreçten ayağını yere sağlam basan, öz sermayesi güçlü, işini iyi yapan müteahhitlerin daha kolay çıkacağını bildirdi.Babacan, bugün sektörde bir ayıklanma dönemi yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:"Biz tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini hiç durdurmadık. Şu an yaşananlara 'ayıklanma süreci' diyebiliriz. Farklı sektörlerden bu işe girenlerin çoğu, çıktı gitti. Bu zamanda ayakta kalıp, frene değil gaza basan, yatırımlarını sürdüren firmalar kazançlı çıkacak. Bu dönemde duran kaybeder, markalı konut projelerinde frene basmak demek hayatın en büyük hatası, duvara toslamak demektir. Biz de Türkiye'nin bugününe olduğu gibi geleceğine de güvenerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz.""Konuttaki güçlü talep uzun yıllar sürecek"Babacan, Türkiye'de konut ihtiyacının, konuta olan güçlü talebin uzun yıllar süreceğini belirterek, bu nedenle özellikle doğru lokasyonda doğru fiyatlarla satışa sunulacak evlerin satışında sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.Bazı dönemlerde müteahhit firmaların karlarından feragat ederek satış yapmaları gerektiğinin altını çizen Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dövizdeki tırmanış ve faiz oranlarındaki yükseliş geçtiğimiz dönem içinde bize de büyük sıkıntı yarattı. Ama biz bu dönemde inşaat çalışmalarımızda hiçbir duraklamaya yer vermediğimiz gibi faiz oranlarını kendi içimizde, öz kaynaklarımızı kullanarak sıfırladık. 60 ay sıfır faizler yapmaya başladık. Sonuçta hem sektörü diri tutmak adına gayret gösterdik, hem de yatırımcılarımıza kazandırdık. Kısa vadede bakınca kayıptayız gibi gözükse de uzun vadede biz de kazanıyoruz."Babacan, müteahhitlerin yatırımlara yakın ve orta vadede değil uzun vadede bakması gerektiğini kaydederek, "Müteahhit her zaman kazanacak diye bir şey yok. Bu dönemde satışlara günlük, aylık, 3 aylık bakmak oldukça yanlış olur. Meseleye uzun vadede bakarsak hem konut alıcısı hem de bizler kazanabiliriz." diye konuştu.Eskisi gibi tanıtıma çıkma dönemi kalmadığını dile getiren Babacan, artık müşterileri kendilerinin bulduğunu, onlara fırsatlar sunduklarını, kampanyalarla da bu süreci desteklediklerini anlattı."Yatırımcılarımızı mağdur etmemek için gaza bastık"Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektöründe son dönemde geciken teslimlerden ötürü çok sayıda mağduriyet yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:"Bugün piyasalardaki agresif hareketlilikten yara almamak, yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına inşaat çalışmalarımızda gaza bastık. Teslimlerde hep söz verdiğimiz tarihten öncesini hedefledik. Babacan Premium Projesi'ni de gününden önce teslim ederek bu hedefimize ulaştık. Bir saat bile durmadan bu dönemlerde daha fazla gaza basarak projeleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bu dönemde duran kaybeder."Babacan, konut sahibi olmak isteyenler ile yatırımcıları güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturduklarını kaydederek, yüzde 0 faizle 60 aya kadar vadeli ödeme seçenekleri sunduklarını sözlerine ekledi.