Bu dostluk üniversite kazandırdı - Son Dakika

Bu dostluk üniversite kazandırdı

02.05.2021 07:31
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Görme engelli kişiler yürürken kendilerine kolaylık sağlasın diye beyaz baston kullanır. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Hüseyin Cem Cengiz'in de en büyük destekçisi bu baston. Ancak ona omuz veren ve yanından bir an olsun ayrılmayan bir destekçisi daha var.

Görme engelli kişiler yürürken kendilerine kolaylık sağlasın diye beyaz baston kullanır. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Hüseyin Cem Cengiz'in de en büyük destekçisi bu baston. Ancak ona omuz veren ve yanından bir an olsun ayrılmayan bir destekçisi daha var. Kendisi gibi şehir dışından gelip yurtta aynı odayı paylaştığı Erce Keskin'le olan dostlukları dillere destan. Sınıfta, yemekhanede, yurtta her an bir arada olan ikili, liseden sonra da dostluklarının devam edeceğini söylüyor.

2000'de Çorum'un Mecitözü ilçesinde gözlerini açtığı hayat, onun için kapkaranlıktı. Ailesinin tek çocuğu olan Hüseyin Cem Cengiz, tıpkı babası gibi görme engelli olarak dünyaya geldi. Ancak hiç pes etmedi, çalıştı ve liseyi İstanbul'da okuma hayalini gerçekleştirdi. Türkiye'deki en iyi okullardan biri olan Kadıköy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Hüseyin Cem'in hazırlıkla beraber 5 yıl geçirdiği okuldaki en büyük kazançlarından biri de Erce Keskin ile kurduğu arkadaşlık oldu. İkisi de Avrupa'yı hedefleyen gençler üniversite hayatında da birbirinden ayrılmak istemiyor.

PROJELERİN GÜCÜ!

Saz çalan, aynı zamanda Türkiye satranç şampiyonlukları olan Cem şöyle diyor: "Derslerim hep iyiydi. Bir takım çalışması vardı evimizde. Babam beni çok iyi motive ederdi. Annem de bana soru okurdu hep. Çok çalışkan bir öğrenci değildim ama doğru bir şekilde çalıştım ve Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım."

Cem sözlerine şöyle devam ediyor: "İlk kez evimden ayrılıyordum. Erce'yle aynı odada kalıyorduk. Muhabbetimiz giderek arttı. Arkadaşlığımızı en çok ortak yaptığımız projeler pekiştirdi. Erce'nin de benim de farklı fikirlerimiz vardı. İlk 3-4 yılımız projelerle geçti. Bizim iyi anlaşmamızın sebebi birbirimizi anlayıp, sonuçları görüp ona göre plan yapabilmemiz. Biz birbirimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Erce inanılmaz kararlı, gerçek bir lider. Avrupa'da birkaç okuldan da kabul aldı. Aslında beraber başvuru yapacaktık ama ben önce burada bir üniversiteyi garantileyip sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum."

İkilinin hayali üniversite eğitiminde de birlikte olmak. İşletme  veya Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında eğitim alıp kendi girişimlerimi gerçekleştirmek ya da iyi bir şirkete girip beraber çalışmak.

"YAPTIĞIM TÜM ÜNİVERSİTE BAŞVURULARINDA YAŞADIKLARIMIZI ANLATTIM"

ERCE KESKİN

"Hafta sonları herkes ev iznine giderdi. Biz Cem'le kalırdık. Gitgide daha samimi olduk. Dostluğumuzun Avrupa'da kazandığım üniversitelere olan katkısı büyük. Avrupa'da üç farklı okuldan kabul aldım. İtalya Bocconi Üniversitesi, Hollanda Tilburg Üniversitesi ve Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nden birini seçeceğim. Bu üniversiteler sizden motivasyon mektubu istiyor. Ben de yaptığım başvurularda tüm projelerimizden, birlikte yaşadığımız süreçlerden ve dostluğumuzdan da bahsettim. Bu dostluk ölene dek devam edecek."

"CEM'İN SINIRLARI YOK"

DENİZ ÖNGEL (FİZİK ÖĞRETMENİ)

"Biz kendimize sınırlar koyabiliyoruz ama Cem'in öyle sınırları yok. Görme engellilerin bastonunu geliştirmekle ilgili bir proje yapmak için Cem'le konuştum. Araştırma yapıp geldiğinde inanamadım. O kadar dolu gelmişti ki benim dahi hiç aklıma gelmeyecek bilgiler vardı elinde. Mısır tanrılarından birine benzetti bastonun gözünü. O projeyle birçok destek ve dereceler aldık."

Bu dostluk üniversite kazandırdı

Anadolu Lisesi, Görme Engelli, Üniversite, Kadıköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu dostluk üniversite kazandırdı - Son Dakika Magazin


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