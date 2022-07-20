Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... - Son Dakika
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Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı...

20.07.2022 09:22
Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı...

Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğününde klasik otomobillerle konvoy yaptı.

Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğününde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Düğün konvoyunu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi.

Bursa'da klasik otomobil sevdalısı Özay-Sümeyra Balkan çifti, düğününde antika otomobillerden oluşan konvoy yaptı. Amerika'dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, dünya evine giren Özay ve Sümeyra Balkan çifti tarafından kiralandı.

Düğün aracı olarak kiralanan 3 antika araçla gelin ve damadın aileleri de şehir turu attı. Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden oluşan konvoyunu görenler ise gözünü araçlardan alamadı. Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, "Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum. Bunun da bizim için ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyordum. Antika araçları kiralamak eşimle ikimizin düşündüğü ortak bir fikirdi. Bundan dolayı böyle bir karar aldık" diye konuştu.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... - Son Dakika

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