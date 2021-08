Sünnet düğününde misafirlere atlı gösteri - Son Dakika

Sünnet düğününde misafirlere atlı gösteri

Film sahnelerini aratmayan sünnet düğünü

Selçuk Uğurluel:

"Türk töresine uygun bir biçimde düğün yapmak istedik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Selçuk Uğurluel, oğlu için düzenlediği sünnet düğününü alışılmışın dışında Türk törelerine uygun düzenleyince izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı.

Eskişehir'de ikamet eden Selçuk Uğurluel, oğlu Atahan Uğurluel için sünnet düğünü tertip etti. Düğünde alışılmışın dışında misafirlere eski Türk toplumlarında yapılan atlı gösteriler sunuldu. Düğüne gelen misafirlere sürpriz olan organizasyon kalabalığın beğenisini kazandı. At üzerinde ok atma, at binme, kılıç hareketleri gibi 5 bin yıllık Türk toplumuna ait figürleri, kurulan alanda izleyenleri adeta geçmişte yolculuğa çıkardı. Normal bir düğünle karşılaşacaklarını sanan ama eski Türk töresine ait kıyafetlerle yapılan etkinliği izleyenlerin bazıları ise cep telefonu ile bu anları kayda alırken, kalabalığın coşkuyla koşan atlar hayranlıkla izlediği gözlendi. Diğerlerinden farklı düzenlenen düğünde, atla yapılan hareketlerde eski Türk yaşamından izleri belirgin bir biçimde izleyenlere yansıtıldı. Yaklaşık 1 saat süren gösteri ile mest olan misafirler eğlencenin geri kalanı için salonuna geçti.

"Geleneksel atlı okçuluk, yaya okçuluk gibi etkinlikler olacak"

Oğlunun sünnet düğününde düzenlediği etkinlik hakkında konuşan Selçuk Uğurluel, ailesinin ve kendisini uzun yıllardır Türk okçuluğu yaptığı ifade etti. Düğünlerini Türk töresine göre tertip ettikleri için mutlu olduğu dile getirdi. Selçuk Uğurluel, "Ailemle birlikte uzun yıllardır geleneksel Türk okçuluğu yapmaktayız. Geleneksel Türk okçuluğu camiasında birçok dostumuz var düğünümüze teşrif ettiler, eksik olmasınlar. Oğlumun sünnet töreninde de Türk töresine uygun bir biçimde düğün yapmak istedik. Bu toyda geleneksel atlı ve yaya okçuluğu gibi çok farklı etkinlikler olacak. Etkinliklerden sonra da içeride davetlilerimiz yine gösteriler izleyecek" diyerek düğünün Türk törelerine göre düzenlediğini belirtti.

"Ailecek geleneksel okçuyuz"

Oğlunun düğününde geleneksel Türk okçuluğu etkinliklerinin düzenlendiğini ifade eden anne Emel Uğurluel, gelen okçulara teşekkür etti. Emel Uğurluel, "Bugün oğlumuzun sünnet düğünü için buradayız. Sağ olsunlar yakınlarımız, dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ailecek zaten geleneksel okçuyuz, oğlum, ben ve eşim. Geleneksel okçular, arkadaşalar sağ olsun hepsi gelmişler" diyerek düğüne katılanlara teşekkür etti.

Törenin başlangıcında ok atışı yapan Atahan Uğurluel, kendi için düzenlenen sünnet düğününde yapılan etkinliklerden duyduğu onuru dile getirdi.

"Bugün sünnet düğünüm için burada bulunmaktayım. Bu benim için bir onur. Bu duyguyu tarif etmenin imkanı yok, çok zevkli bir şey. 5-6 yaşımda okçuluk yapmaya başladım."

"Gözyaşlarımı zor tutuyorum"

Düğüne gelen misafirlerden biri olan Hamdi Kayalı ise, düğünün bu şekilde yapılmasını taktikle karşıladığı, izlerken ise göz yaşlarını zor tuttuğunu ifade etti. Hamdi Kayalı, "Böyle bir şeyi izlemek, eskiyi canlandırmak çok güzel bir şey. Selçuk arkadaşımıza çok teşekkür ederim, bize böyle bir sürpriz yaptığı için. Çok mutluyum, arkadaşları tebrik ediyorum. Gururlandım, biraz da hüzünlendim, duygulandım. İnşallah yeni nesillerin arasında da böyle törelerine sahip çıkanlar olur. Başarılı olmalarını temenni ediyorum. Tüylerim diken diken oldu, şuan da gözyaşlarımı zor tutuyorum" diye konuşarak duygularını ifade etti.