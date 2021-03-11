Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor - Son Dakika

Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor

11.03.2021 12:00
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Kütahyalı Veteriner Mutlu Din, Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği koleksiyonluk ürünleri ve kitapları açtığı dükkanda meraklıları ile buluşturuyor.

Kütahyalı Veteriner Mutlu Din, Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği koleksiyonluk ürünleri ve kitapları açtığı dükkanda meraklıları ile buluşturuyor.

Geçmişi 250 yıl öncesine kadar taş baskı kitaptan 1940'ların 1950'lerin 1960'ların müzik ve film afişlerinin de bulunduğu dükkanda, Cumhuriyet'in ilk dönemde basılmış mizah dergilerini bile bulmam mümkün. Mutlu Din, daha önce bu anlamda eski kitapları ve tarihi niteliğe sahip ürünleri toplu bir şekilde bulunabilecek bir yerin Kütahya'da olmadığı için böyle bir mekan açtığını belirtti. Din, "Bu dükkan 'sahaf' diye tabir edilen ve Kütahya'da daha önce bulunmayan bir dükkan. Daha önce televizyonda ve gezdiğimiz şehirlerde sahaflar çarşısı sahaflar diye otantik yerleri duyduk, ama Kütahya'da böyle bir yer yoktu. Ben ürünleri yıllarına, basım evlerine ve yazarlarına göre değerlendirerek tekrar halka kazandırmaya çalışıyorum. Daha önce veteriner teknikerliği yaptığım dönemde Türkiye'nin bir çok şehrinde görev yaptım. Görev sırasında da otantik, tarihi ürünleri alarak kendi özel hazinemi oluşturmaya başladım. Daha sonra da bu hazinemi vatandaşlara açmam gerektiğini fark ettim" diye konuştu.

Plak ve eski film posterlerini de bulmak mümkün

Gelen meraklıların kitapları görünce geçmişinden izleri de bulduğunu söyleyen Mutlu Din, "Dükkana gelen müşterilerim arasında eski kitapların arasından aşk mektupları, takvim yaprakları insanların kendi arasındaki edebiyatını görebiliyorum. İlk başlarda dünya klasikleri denilen basıldığı yıldan itibaren en iyi çevirmenlerinin çevirdiği ürünleri topladım; Sonra Türkiye'nin 1940,1950 ve 1960'lı yıllarda ünlü yazar ve çevirmenlerin eserlerini topladım, Osmanlıca eserlerim ve orjinal hat sanatlarından oluşan 100,150,250 yıllık tarihi eserlerimiz bulunuyor. Kültürümüzde 1960 kuşağının aradığı Teksas, Zagor gibi çizgi romanlar mevcut. Buraya gelenler sohbet için, araştırma için geliyor. Sadece kitap alanında değil müzikler, eski film posterlerinide bulmak mümkün. En eski olarak ise Hz. Ali'nin Sad adlı 100 sözü olarak bilinen 250 yıllık taş matbaa döneminde basılmış Osmanlıca metin var. 125 yıllık ise Osmanlıca öğreniyorum seti var. Bunların yanı sıra Cumhuriyet'in ilk döneminden çok sayıda ilk baskı orijinal kitaplar ve ürünlerin yanı sıra pul koleksiyonu da mevcut" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor
Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor
Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor
Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor
Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor
Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor
Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor

Veteriner, Türkiye, Kütahya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu dükkana gelenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor - Son Dakika


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