Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor - Son Dakika

Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor

25.05.2021 19:31

- Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor Mardin'de bulunan ve ismi 'Tarihi 1 Dükkan' olan iş yerine giren 30 yıl geriye gidiyor.

- Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor

MARDİN - Mardin'de bulunan ve ismi 'Tarihi 1 Dükkan' olan iş yerine giren 30 yıl geriye gidiyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarihi çarşıda hamallık yapan İsmet Özbilen 65 yaşında emekli oldu. Bir süre sonra tarihi çarşıda 'Tarihi 1 Dükkan' adında bir yer açtı. Kendisine getirilen eski eşyaları satmaya başladı. Dükkanında 2000'li yılların tüplü televizyonları, 90'lı yıllardan kalma radyolar, uydu alıcıları, eski saatler, duvar halıları ve telefon ahizeleri, kol saatleri ve daha birçok malzeme yer alıyor. Dükkana girenler 90'lı ve 2000'li yıllara geri dönüyor.

Bu dükkanı severek açtığını söyleyen İsmet Özbilen, "Eski eşyalar alıyorum. Bu mesleği seviyorum. Benim işim yok zaten. 74 yaşındayım. Bu dükkanı açalı 1 yıl oldu. Eskiden hamallık yapıyordum. 63 yıl boyunca hamallık yaptım. 65 yaşına gelince emekli oldum" dedi.

Bu dükkanı teselli için açtığını kaydeden Özbilen, "Kahveye gitmemek için işte burada oturuyorum. Millet eşyaları getiriyor. Ben satıyorum. Eski televizyonlar, vitrin, müzik seti, televizyon masası, teyp, radyo, halı ve her şey var. Saat, duvar halısı, eski telefon var. Bazen siftah oluyor. Bir aydır siftah yapmadım" diye konuştu.

Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor
Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor
Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor
Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor

Artuklu, Emekli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu dükkana giren 30 yıl geriye gidiyor - Son Dakika


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