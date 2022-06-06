Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor - Son Dakika
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Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor

06.06.2022 13:20

Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor -Mardin'de bu sahafçıya giren 90'lı yılların nostaljisini yaşıyor Mardin'de bulunan bir Sahaf, içinde 90'lı yılların oyun atarilerini bulundurması müşterilerinin dikkatini çekerek çocukluk yıllarına götürüyor.

Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor

- Mardin'de bu sahafçıya giren 90'lı yılların nostaljisini yaşıyor

MARDİN - Mardin'de bulunan bir Sahaf, içinde 90'lı yılların oyun atarilerini bulundurması müşterilerinin dikkatini çekerek çocukluk yıllarına götürüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi tarihi Hasan Ammar Çarşısı'nda bulunan sahaf dükkanı içinde bulunan eski kitaplar, kasetler, eski fotoğraf makineleri, DVD'ler ile meraklılarına hitap ediyor. 90'lı yıllarda çocuk olanların en sevdiği oyun olan atari bu sahafçıda tüplü televizyona bağlı olarak hazırda bekliyor. Mardin'de sahaflık mesleğine ilgi artarken dükkana giren genç müşteriler oyunu açık görünce çocukluklarına geri dönüp anıları canlanıyor. Oyun sadece gençlere değil, yaşlılara da hitap ediyor. Yediden yetmişe her yaştan müşteri ve esnaf gelip atari oynayarak nostaljiyi yaşıyor.

Sahaflık mesleğine başlama hikayesini anlatan Sabri Başçı, ellerinde boş bir dükkan olduğunu ve evinde bayağı büyük bir kütüphane olduğunu söyledi. Geniş bir kitaplığı olduğunu aktaran Başçı, "Kitaplarımı satılabileceğimi fark ettim ve o kitapları depo olarak kullandığımız dükkana taşıdım. Orada onları satmaya başladım ve yavaş yavaş işimi kurmaya başlamış oldum. 4 yıl içerisinde böyle bir yer haline geldi. Şu an Mardin'de 4 tane sahaf dükkanı bulunuyor 3 tanesi eski Mardin dediğimiz bölümde bir tane de Yenişehir'de var. Ben de bunların içinde ikinci sahaf dükkanı açan insanım. Böylece sahaflığa bir ilgi artışı oldu. Öncelikle öğrencilerden ve yerelden ilgi görüyoruz. Onun dışında bizim dükkanımızın bulunduğu konum turistlerin çok yoğun olarak kullandığı bir güzergah. Turistlerden de bayağı bir ilgi geliyor. Genellikle Mardin hakkında yazılmış kitapları, Mardin'in tarihini anlatan kitapları bir de Mardinli yazarların kitaplarını soruyorlar" dedi.

"Yaşlılar bile gelip atari oynuyor"

90'lı yılların vazgeçilmez oyunu olan atariyi dükkanına getiren Başçı, "Gelen müşterilerimize, misafirlerimize bu oyunu oynatıyoruz. Ben de oynamaya çalışıyorum. Çocukken çok oynardım, bitirirdim. Yaklaşık 6-7 ay önce atariyi dükkana aldım. Süper Mario oynuyorum. Süper Mario'yu çocukken rahatlıkla bitirebiliyordum, şu an bitiremiyorum. Buradan bitirebilecek olanlara da sesleniyorum gelsinler, şanslarını denesinler. Oyuna ilgi çok fazla oluyor. Hatta çevredeki esnaf arkadaşlar çok fazla gelip oynuyor. Yaşlı amcalar çok sık gelip oynuyor. Biz de gençken oynardık. Onun dışında çevrede çocuklar var, çocuklar çok fazla sıklıkla gelip oynuyorlar. Esnaf arkadaşlarımın çocukları çevrede burada atari olduğunu bilen çocukları gelip oynuyorlar. Çok şaşırıyorlar. Çünkü şimdi oynadıkları oyunlarla hiçbir alakasının olmadığını, şimdiki grafiklerin hiç alakası olmadığını görüyorlar" diye konuştu.

"70 yaşındaki peynircide gelip oynuyor"

Atarinin kendileri için çocukken ödül olduğunu söyleyen Başçı, "Karnemiz iyi gelirse atari alınırdı veya o gün okulda iyi bir şey yaparsak artı alırsak, kurdele takılırsa bizim o gün atari oynamamıza izin verirlerdi. Ama bugünkü çocuklarda bu yok. Bugünkü çocukların her birinin elinde telefon var ve her gün istedikleri oyuna, istedikleri zaman, istedikleri şekilde ulaşabiliyorlar. Ama benim çocukluğumda oyun bizim için bir ödüldü. Oyunun çağdaşları çok sık gelip oynuyorlar. Çok şaşırıyorlar. Oynayanlar tekrardan oyunu hatırladıklarını fark ediyorlar. Böyle bir oyun mu vardı diyorlar. Oyunları açarken Süper Mario dışında Popeyes diye Temel Reis ve Safinaz'ın olduğu gören herkes hatırlıyorum diyor. Sorsak kimse hatırlamıyor aslında. Çünkü sadece görsel bir hafızaya bürünmüş. Ortalama 2000-2001 yıllarında oynuyordum. Benden hesaplarsak 20 yılı var bu oyunun. Hüseyin amca gelip oynuyor arada bir karşıdaki peynirci amca 70 yaşında. O da gelip oynuyor" şeklinde konuştu.

Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor
Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor
Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor
Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor

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Kaynak: İHA

Çocukluk, Mardin, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bu dükkana giren 90'lı yıllara geri dönüyor - Son Dakika

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