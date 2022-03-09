Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor - Son Dakika
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Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor

09.03.2022 10:38

Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyorKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Emre Kuş, hobi olarak başladığı nostaljik cep telefonu tamirini meslek haline getirdi.

Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Emre Kuş, hobi olarak başladığı nostaljik cep telefonu tamirini meslek haline getirdi.

Taleplere yetişemediğini belirten Kuş, "Süper zeka telefonlar da olsa ben 'akılsızlarla' mutluyum" dedi. Emre Kuş, insanların hayatına ilk giren ve 'tuğla' olarak tabir edilen eski cep telefonu tamirine başladı. Hobi olarak başladığı eski telefon tamirinde özellikle belli yaşın üstündeki vatandaşların yoğun talebiyle karşılaşan Kuş, bu telefonların kendisinde apayrı bir yeri var olduğunu söyledi.

Cep telefonlarının, 1990'lı yılların ortasından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlandığını hatırlatan Kuş, "Telefonlar akıllanmadan önce hemen hemen bütün markaların benzer özellikleri vardı. Telefonun asıl amacı olan 'alo' demeyi yani iletişim kurmayı sağlaması yetiyordu. Sonradan teknoloji ile birlikte bunların yerini akıllı telefonlar aldı. Fotoğraf ve video çekme, mail gönderme imkanının yanında birçok uygulama ile birlikte cep telefonunun da fonksiyonu arttı. İnsanlar artık daha güzel fotoğraf çeksin diye ünlü markaların telefonlarına binlerce lira para veriyor. İletişim kurmak ikinci planda kalıyor haliyle. Her gün yeni bir model çıksa da benim nostaljik yani 'akılsız' telefonlara merakım vardı. Bozulan telefonları alıp evimdeki atölyemde tamir ediyordum. 15 yıl önce hobi olarak eşten dosttan gelen telefonlarla bu işe başladım. Aradan geçen sürede sadece Elbistan ve çevresinden değil Türkiye'nin birçok yerinden tamir için telefon gelmeye başladı dükkanıma. Türkiye'de nostaljik telefon tamiri yapan kalmadı. Yani benim gibiler de nostaljide kaldı. Eski telefonlara bu kadar rağbet olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonlara bir türlü alışamadığını ve hiç kullanmadığını vurgulayan Kuş, "Bu dükkana 1 tane bile akıllı telefon girmedi. Benim de cep telefonum akıllı değil. Hiç akıllı telefonum olmadı. Alışamadım bir türlü. Başkaları 'tuğla' gibi yakıştırması yapıyor oysa bende hep özel bir yere sahipler. Müşteri portföyüm ilk başlarda benim gibi akıllı telefon kullanmayanlardı. Sonradan akıllı telefon kullansa da 'ilk göz ağrım' diyerek sakladığı eski telefonunu tamir ettirmek isteyen ya da koleksiyon yapan vatandaşlar da bana ulaşmaya başladı. Elimden geldiğince taleplere yetişmeye çalışıyorum. Ama en büyük sıkıntımız parça bulamamak. Üretimi olmadığı için parça bulmak zor oluyor" dedi.

Kuş, "Bu işi nereye kadar götürürüm bilmiyorum ama şimdilik devam ettirmeye kararlıyım. Süper zeka telefonlar da olsa ben 'akılsızlarla' mutluyum" diye konuştu.

Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor

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Kahramanmaraş, Cep Telefonu, Elbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu dükkanda akıllı telefona yer yok... Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor - Son Dakika


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