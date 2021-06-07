Bu dükkanda kola yerine kırmızı pancar suyu satılıyor - Son Dakika

Bu dükkanda kola yerine kırmızı pancar suyu satılıyor

Gazlı içeceklere savaş açtığını söyleyen işletme sahibi Servet Üstün:

"İnsan sağlığı bizim için çok önemli"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir işletme sahibi dükkanında sattığı taze sıkım meyve ve sebze sularıyla adeta gazlı içeceklere meydan okuyor.

Yaz aylarını gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan insanlar soğuk içecekler tüketmeye başlıyor. Soğuk içeceklerin çoğunun gazlı içeceklerden oluşuyor. Gazlı içeceklerin başta şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Gazlı içeceklerin zararlarının bilincinde olduğunu ifade eden işletme sahibi Servet Üstün, dükkanında gazlı içecekler yerine özellikle karadut ve kırmızı pancardan elde ettiği soğuk meyve sularını satıyor. Vatandaşlar kırmızı pancar suyun içimi ve faydaları yönünden tercih ediliyor. İçecekleri gibi dondurmalarını da meyvelerden elde ettiğini söyleyen Üstün, kar amacından çok gelecek neslin sağlıklı beslenmesi için çaba gösterdiğinin altını çizdi.

"Kırmızı pancar radyoterapiye eş değer"

Çocukları gazlı içeceklerden kurtarmaya kararlı olduğunu dile getiren Üstün, karadut ve kırmızı pancarın yanında gerçek meyvelerden ürettikleri dondurmalara ise tezgahında yer veriyor. Konuyla ilgili konuşan Servet Üstün, "İnsan sağlığı bizim için çok önemli. Kırmızı pancar, vücuttaki bütün dengeleri değiştirebiliyor. Kırmızı pancar radyoterapiye eş değer. Kırmızı pancarın içimi kolay olsun diye yanında yeşil elma öneriyoruz. Okuduğumuz kadarı ile yeşil elmada kalp krizine iyi geliyor. Havuç öneriyoruz o da alzheimer, parkinson rahatsızlığına iyi geliyor. Bunun haricinde karadut çok önemli bir meyve. O da aynı şekilde kırmızı pancar gibi mor gıda. Karadutumuz meşhur. Bunun şerbeti gerçek karaduttan yapılıyor. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok" diye konuştu.

"Bunların hiç birinde katkı maddesi yok"

Dükkanındaki doğal ürünlerle gençlere gazlı içecekleri unutturduklarını dile getiren Servet Üstün, katkı maddesiz dondurmayla da vatandaşları hem serinlettiklerini hem de sağlıklı ürünler tükettiklerini şu şekilde dile getirdi:

"Bu ürünlerimizle genç kardeşlerimizi asitli içeceklerden uzaklaştırıyoruz. Karadut dünyanın en serinletici maddesi. Dondurmada organik olarak karadutlu, frambuazlı, kavunlu, Hindistan cevizli dondurmamız var. Bunların hiç birinde katkı maddesi yok. Doğal olan ürünlerimizle hem serinliyorlar hem de kendi sağlıklarını güçlü bir mekanizma haline getiriyorlar."